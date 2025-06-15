İşte Benim Stilim'de Diğer Jüri Üyeleriyle Sıkça Ters Düşen Güzide Duran'ın Eleştirilere Yanıtı Tepki Çekti!

TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasında tansiyon sık sık yükseliyor. Yarışmacıların iddialı kombinleri kadar jüri üyelerinin değerlendirmeleri de bolca dikkat çekiyor. Yorum yaparken Ivana Sert ve Nur Bilen Yavuzer'le zaman zaman fikir ayrılığı yaşayan Güzide Duran da adından söz ettiriyor. Ünlü modacı bu sözleri yüzünden izleyicilerden 'Modadan ne anlıyor?' tepkileri alıyor.

Bu tepkilere sessiz kalamayan Duran, programda sessizliğini bozarak hem bu yorumları yapanlara cevap verdi hem de o kullanıcıları tek tek blokladığını itiraf etti. Güzide Duran'ın bu sözlerine de yine eleştiri yağdı.