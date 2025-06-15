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İşte Benim Stilim'de Diğer Jüri Üyeleriyle Sıkça Ters Düşen Güzide Duran'ın Eleştirilere Yanıtı Tepki Çekti!

İşte Benim Stilim'de Diğer Jüri Üyeleriyle Sıkça Ters Düşen Güzide Duran'ın Eleştirilere Yanıtı Tepki Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.06.2025 - 12:22

TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasında tansiyon sık sık yükseliyor. Yarışmacıların iddialı kombinleri kadar jüri üyelerinin değerlendirmeleri de bolca dikkat çekiyor. Yorum yaparken Ivana Sert ve Nur Bilen Yavuzer'le zaman zaman fikir ayrılığı yaşayan Güzide Duran da adından söz ettiriyor. Ünlü modacı bu sözleri yüzünden izleyicilerden 'Modadan ne anlıyor?' tepkileri alıyor. 

Bu tepkilere sessiz kalamayan Duran, programda sessizliğini bozarak hem bu yorumları yapanlara cevap verdi hem de o kullanıcıları tek tek blokladığını itiraf etti. Güzide Duran'ın bu sözlerine de yine eleştiri yağdı.

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Yıllar sonra tüm kaos ve eğlencesiyle ekranlara geri dönüş yapan İşte Benim Stilim TV8'de izleyici karşısına çıkıyor.

Yıllar sonra tüm kaos ve eğlencesiyle ekranlara geri dönüş yapan İşte Benim Stilim TV8'de izleyici karşısına çıkıyor.

Her bölümüyle ayrı bir dikkat çeken moda yarışması sıkça sosyal medyanın gündemine oturuyor. Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer'in jüri üyeliğini üstlendiği programda zaman zaman tansiyon yükseliyor zaman zamansa küslükler unutulup dans başlıyor.

Öte yandan fenomen moda programında yarışmacılar kadar jüri üyeleri de dikkat çekiyor.

Öte yandan fenomen moda programında yarışmacılar kadar jüri üyeleri de dikkat çekiyor.

Bunlardan biri de şüphesiz ki Güzide Duran! Bir yarışmacının kombinini değerlendirirken Ivana Sert ve Nur Bilen Yavuzer'in beğenmediği parçaları genelde beğenen Duran'ın bu davranışı da bazı izleyicilerin gözüne batıyor.

Duran kendisine yönelik tüm bu tepkilere İşte Benim Stilim'de ilk kez yanıt verdi.

Duran kendisine yönelik tüm bu tepkilere İşte Benim Stilim'de ilk kez yanıt verdi.

Hakkında 'Siz modadan ne anlıyorsunuz?!' şeklinde yorum yapanlara sert çıkan Güzide Duran, 'Modadan ne mi anlıyorum, modanın içindeyim. Modanın içinden geçtim. Ben 96 yılından beri bu sektördeyim. O yüzden modayı gayet iyi biliyorum' açıklamasında bulundu. 

Ayrıca Duran sosyal medyadan gelen kötü yorumları da blokladığını itiraf etti.

İşte o anlar...

Güzide Duran'ın tepkilere yönelik bu 'bloklama' açıklaması yine kullanıcıların eleştirilerinden kaçamadı!

Güzide Duran'ın tepkilere yönelik bu 'bloklama' açıklaması yine kullanıcıların eleştirilerinden kaçamadı!
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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