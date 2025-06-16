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Survivor Finali Öncesi Adem Kılıçcı ve Volkan Çetinkaya'nın Aileleri Arasındaki Tartışma Görüntüleri!

Survivor Finali Öncesi Adem Kılıçcı ve Volkan Çetinkaya'nın Aileleri Arasındaki Tartışma Görüntüleri!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.06.2025 - 11:28

Survivor 2025 nefes kesen muhteşem bir finalle birlikte sona erdi. Her anı ayrı bir olay olan Survivor finaline şampiyonluktan öte kavgalar ve gerginlikler damga vurdu. Batuhan Karacaya'nın göze battığı gecede bu kez de Adem Kılıçcı ve Volkan Çetinkaya'nın aileleri arasında tartışma yaşandığı ortaya çıktı!

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Survivor 2025'in final akşamı hem ekranlarda hem de sosyal medyada büyük ses getirdi.

Survivor 2025'in final akşamı hem ekranlarda hem de sosyal medyada büyük ses getirdi.

İstanbul'da düzenlenen büyük finalde birçok olay yaşandı. Batuhan'ın finaldeki rakibi Adem'i alkışlatması göze batan ilk olaylardan biri oldu. Batuhan Karacakaya'yı 5-4, 5-1 ve 5-1'lik skorlarla yenen Adem'se şampiyon oldu. Böylece Survivor tarihinde ikinci kez şampiyonluk koltuğuna oturdu.

Gergin anlar sadece yarışmacılar arasında yaşanmadı, tribündeki ailelere de sıçradı!

Gergin anlar sadece yarışmacılar arasında yaşanmadı, tribündeki ailelere de sıçradı!

Heyecanla beklenen finalin öncesinde, Survivor üçüncüsü Volkan Çetinkaya ile Adem Kılıçcı'nın aileleri arasında tartışma yaşandığına dair görüntüler ortaya çıktı. 

Tehditlerin havada uçuştuğu kavga anında orada bulunan küçük çocukların korkudan ağladığı anlar da gözlerden kaçmadı!

İşte o anlar...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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