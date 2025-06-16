Survivor Finali Öncesi Adem Kılıçcı ve Volkan Çetinkaya'nın Aileleri Arasındaki Tartışma Görüntüleri!
Survivor 2025 nefes kesen muhteşem bir finalle birlikte sona erdi. Her anı ayrı bir olay olan Survivor finaline şampiyonluktan öte kavgalar ve gerginlikler damga vurdu. Batuhan Karacaya'nın göze battığı gecede bu kez de Adem Kılıçcı ve Volkan Çetinkaya'nın aileleri arasında tartışma yaşandığı ortaya çıktı!
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Survivor 2025'in final akşamı hem ekranlarda hem de sosyal medyada büyük ses getirdi.
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Gergin anlar sadece yarışmacılar arasında yaşanmadı, tribündeki ailelere de sıçradı!
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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