Müge Anlı'da Gözaltına Alınıp Tutuklanmıştı: Emrah Elveren'in Arkadaşı Ahmet'in Bahçesinde Kemikler Bulundu!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programda 4 yıldır kayıp olarak aranan Emrah Elveren olayı işleniyordu. Acılı ailenin şaşırtan iddiaları gündeme damgasını vurmuştu. Kayıp Emrah'ın kendi isteğiyle programa katılan iş arkadaşı Ahmet Şentürk dosyanın tüm seyrini değiştirmişti.
Geçtiğimiz günlerde canlı yayında gözaltına alınması sonrası tutuklanan Şentürk cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekiplerinin kazı çalışması sonrası Ahmet Şentürk'ün bahçesinde kemik parçaları bulundu!
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4 yıl önce Ordu'da kayıplara karışan Emrah Elveren'in annesi, babası ve kız kardeşi Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.
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Emrah'ın bir anda yanından kaybolduğunu söyleyen Ahmet Şentürk'ün birbirini tutmayan ifadeleri iyice göze batmıştı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde Anlı yeni bir gelişmeyi duyurdu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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