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Müge Anlı'da Gözaltına Alınıp Tutuklanmıştı: Emrah Elveren'in Arkadaşı Ahmet'in Bahçesinde Kemikler Bulundu!

Müge Anlı'da Gözaltına Alınıp Tutuklanmıştı: Emrah Elveren'in Arkadaşı Ahmet'in Bahçesinde Kemikler Bulundu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.06.2025 - 13:20

Müge Anlı ile Tatlı Sert programda 4 yıldır kayıp olarak aranan Emrah Elveren olayı işleniyordu. Acılı ailenin şaşırtan iddiaları gündeme damgasını vurmuştu. Kayıp Emrah'ın kendi isteğiyle programa katılan iş arkadaşı Ahmet Şentürk dosyanın tüm seyrini değiştirmişti. 

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında gözaltına alınması sonrası tutuklanan Şentürk cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekiplerinin kazı çalışması sonrası Ahmet Şentürk'ün bahçesinde kemik parçaları bulundu!

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4 yıl önce Ordu'da kayıplara karışan Emrah Elveren'in annesi, babası ve kız kardeşi Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.

4 yıl önce Ordu'da kayıplara karışan Emrah Elveren'in annesi, babası ve kız kardeşi Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.

Emrah'ın kardeşi Esra, abisinin uzun zamandır yanında kaldığı halası Havva'nın kendilerine “Emrah’ı aramayın, öldürdüler” dediğini söylemişti.  'Babaannem bir şey yaptı' diyen kuzen Özge'nin çelişkili bulunan ifadeleri sonrası kayıp olayında cinayet şüphesi iddiaları güçlenmişti. 

Kayıp olayının seyrini değiştiren isimlerden biriyse Emrah Elveren'in en son birlikte vakit geçirdiği kişi olan Ahmet olmuştu.

Emrah'ın bir anda yanından kaybolduğunu söyleyen Ahmet Şentürk'ün birbirini tutmayan ifadeleri iyice göze batmıştı.

Emrah'ın bir anda yanından kaybolduğunu söyleyen Ahmet Şentürk'ün birbirini tutmayan ifadeleri iyice göze batmıştı.

İş arkadaşının kaybından sonra Uşak'a bilet aldığı, o bileti alırken de Emrah'ın telefon numarasını kendisininmiş gibi kullandığı detayı ortaya çıkmıştı. 

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçiren olayın ardından Ahmet Şentürk,  Yalova JASAT ekipleri tarafından canlı yayında gözaltına alınmıştı.

İnfazı olduğu için beladan uzak durduğunun sürekli altını çizen Ahmet Şentürk gözaltından birkaç gün sonra kasten adam öldürme suçundan tutuklanmıştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde Anlı yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde Anlı yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Ahmet Şentürk'ün bahçesinde polis ekipeleri tarafından bir kazı işlemi gerçekleştirildi. Katil zanlısının bahçesinde bir insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu!

Müge Anlı da 'Aileden de DNA örneği alındı. Kuvvetle muhtemel Emrah'ı öldürdükten sonra bahçeye gömmüşler' dedi.

İşte o anlar...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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