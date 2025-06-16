Anlamlı Jest: Melike Şahin Konserinde O Ses Türkiye Finalisti Polen Sena Yıldızoğlu'nu Sahnesine Çıkardı!
Son dönemlerin en popüler şarkıcısı Melike Şahin geçtiğimi akşam verdiği son konserinde oldukça ince bir davranış sergiledi. Her şarkısıyla gönüllere dokunan Şahin, O Ses Türkiye'de takımındaki finalisti Polen Sena Yıldızoğlu'nu sahneye davet etti. İkilinin düetleriyse ortalığı yıktı geçti...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezona damgasını vuran O Ses Türkiye'nin hem finali hem de finalistleri çok konuşulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz akşam Antalya'da sahne alan Melike Şahin gönülleri fetheden türden bir detayla öne çıktı.
İşte konserdeki o anlar:
Gelen yorumlardan birkaçını da böyle bırakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın