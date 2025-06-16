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Anlamlı Jest: Melike Şahin Konserinde O Ses Türkiye Finalisti Polen Sena Yıldızoğlu'nu Sahnesine Çıkardı!

Anlamlı Jest: Melike Şahin Konserinde O Ses Türkiye Finalisti Polen Sena Yıldızoğlu'nu Sahnesine Çıkardı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.06.2025 - 16:45

Son dönemlerin en popüler şarkıcısı Melike Şahin geçtiğimi akşam verdiği son konserinde oldukça ince bir davranış sergiledi. Her şarkısıyla gönüllere dokunan Şahin, O Ses Türkiye'de takımındaki finalisti Polen Sena Yıldızoğlu'nu sahneye davet etti. İkilinin düetleriyse ortalığı yıktı geçti...

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Sezona damgasını vuran O Ses Türkiye'nin hem finali hem de finalistleri çok konuşulmuştu.

Sezona damgasını vuran O Ses Türkiye'nin hem finali hem de finalistleri çok konuşulmuştu.

TV8 ekranlarında yayınlanan ses yarışmasının mayıs ayında yapılan finalinde Gökhan Özoğuz'un takımında yarışan Mert Özer şampiyon olmuştu. 

Melike Şahin'in takımında yer alan Polen Sena Yıldızoğlu da finalistler arasında yer almıştı.

Geçtiğimiz akşam Antalya'da sahne alan Melike Şahin gönülleri fetheden türden bir detayla öne çıktı.

Geçtiğimiz akşam Antalya'da sahne alan Melike Şahin gönülleri fetheden türden bir detayla öne çıktı.

Güçlü sesiyle büyük bir kitleyi kendisine hayran bırakan finalisti Polen Sena Yıldızoğlu'nu sahnesine davet eden Şahin epey alkış aldı. 'Dön Ne Olur' şarkısında düet yapan ikilinin performansı da dinleyicilerden tam puan aldı.

İşte konserdeki o anlar:

Gelen yorumlardan birkaçını da böyle bırakalım...

Gelen yorumlardan birkaçını da böyle bırakalım...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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