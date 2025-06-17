Müge Anlı'da Yalanları Göze Batan Kenan, Nasreddin Hoca Kılığındaki Mehmet Tural'ı Öldürdüğünü İtiraf Etti!

Konya’nın Akşehir ilçesinde temsili 'Nasreddin Hoca' olarak tanınan Mehmet Tural’ın kaybolmadan önce 'Dolandırıldım, bana bir şey olursa Kenan isimli şahıstan bilin' yazdığı bir not bıraktığı belirtilmişti.

Kaybolmadan önce oğlunu arayan Mehmet'in “Bu kişiler tehlikeli, bana 70 bin TL gönder” dediği ve kaybolduğu gün de bir kahveciye “İki gün içinde dönmezsem bilgisayarımın altına bak” şeklinde bir not bıraktığı açıklandı.

Mehmet Tural'ın bu süreçte sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Gülşen D. adlı bir kadından evlilik sözü aldığı ve toplamda 200 bin TL nakit para ve 160 bin TL değerinde altın gönderdiği de ortaya çıktı.

Bu süreçte iddiaların odağındaki kişiyse Kenan Yılmaz olmuştu. Kendisini sürekli farklı bir meslektenmiş gibi tanıtan Kenan'ın 'İstihbaratçıyım, askerim, polisim, gemiciyim, özel güvenliğim' diyerek yalan söylediği netlik kazandı.