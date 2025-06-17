onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Müge Anlı'da Yalanları Göze Batan Kenan, Nasreddin Hoca Kılığındaki Mehmet Tural'ı Öldürdüğünü İtiraf Etti!

Müge Anlı'da Yalanları Göze Batan Kenan, Nasreddin Hoca Kılığındaki Mehmet Tural'ı Öldürdüğünü İtiraf Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.06.2025 - 11:38

Müge Anlı'da bir süredir Konya Akşehir'den kaybolan Mehmet Tural dosyası işleniyordu. Üst üste yalan söylediği ortaya çıkan Kenan Yılmaz, Tural'ı gören son kişiydi. Kendisini 'İstihbaratçıyım, askerim, polisim' diyerek tanıtan Kenan, canlı yayında Mehmet Tural cinayetini itiraf etti!

İtirafın ardından Kenan Yılmaz'ın gösterdiği bölgede çok geçmeden Mehmet Tural'ın cenazesi bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir 62 yaşındaki Mehmet Tural'ın kaybı araştırılıyordu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir 62 yaşındaki Mehmet Tural'ın kaybı araştırılıyordu.

Konya’nın Akşehir ilçesinde temsili 'Nasreddin Hoca' olarak tanınan Mehmet Tural’ın kaybolmadan önce 'Dolandırıldım, bana bir şey olursa Kenan isimli şahıstan bilin' yazdığı bir not bıraktığı belirtilmişti.

Kaybolmadan önce oğlunu arayan Mehmet'in “Bu kişiler tehlikeli, bana 70 bin TL gönder” dediği ve kaybolduğu gün de bir kahveciye “İki gün içinde dönmezsem bilgisayarımın altına bak” şeklinde bir not bıraktığı açıklandı.

Mehmet Tural'ın bu süreçte sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Gülşen D. adlı bir kadından evlilik sözü aldığı ve toplamda 200 bin TL nakit para ve 160 bin TL değerinde altın gönderdiği de ortaya çıktı. 

Bu süreçte iddiaların odağındaki kişiyse Kenan Yılmaz olmuştu. Kendisini sürekli farklı bir meslektenmiş gibi tanıtan Kenan'ın 'İstihbaratçıyım, askerim, polisim, gemiciyim, özel güvenliğim' diyerek yalan söylediği netlik kazandı.

Sosyal medya hesaplarında kendisini 'Kod Yeşil' adıyla MİT'çiymiş gibi gösteren Kenan Yılmaz'in çelişki dolu sözleri herkesi çılgına çevirdi.

Sosyal medya hesaplarında kendisini 'Kod Yeşil' adıyla MİT'çiymiş gibi gösteren Kenan Yılmaz'in çelişki dolu sözleri herkesi çılgına çevirdi.

1 Nisan'da kayıplara karışan 3 çocuk babasına yalan vaatlerde bulunduğu düşünülen Kenan'ın '250 bin lira karşılığında İstanbul'daki kadını bulup kendisine getireceğine yönelik bir detay da gün yüzüne çıktı.

Ve beklenen itiraf geldi! Kenan, "Mehmet amca" dediği 62 yaşındaki adamı öldürdüğünü itiraf etti.

Ve beklenen itiraf geldi! Kenan, "Mehmet amca" dediği 62 yaşındaki adamı öldürdüğünü itiraf etti.

Canlı yayında cinayet itiraflarının detaylarını anlatan Kenan 'Yapmadım, gitmedim' dediği her şeyi yaptığını da itiraf etti. Kenan, Mehmet Tural'ın arabaya bindikten sonra iddiaların odağındaki kadını getirmediği için kendisine kızdığını belirtti. Mehmet'in karnına silah doğrulttuğunu söyleyen Kenan baraj yakınlarında uçurum bir bölgede durduklarını belirtti. Aralarında arbede yaşandığını açıklayan Kenan olayı şu sözlerle anlattı:

'Mehmet Tural, kendisine kadın getirdiğimi sandı. Ama kadını görmeyince sinirlendi. Bana silah çekti ve 'Sür' dedi. Issız bir yerde durduk. Silahı bana doğrulttu. Elinden almaya çalıştım, arbede yaşandı. Boğazına yapıştım, o da silahı çevirmeye çalışıyordu. O anda silah patladı. Kafasına mı geldi, omzuna mı geldi bilmiyorum. Sonra aşağı düştü, ben atmadım, kendi düştü. Orası yüksek bir yerdi, aşağıda dere akıyordu.”

Olayın ardından 10 dakika orada dikildiğini söyleyen Kenan Yılmaz patlayan silahı da parçalara ayırıp attığını açıkladı.

Olayın ardından 10 dakika orada dikildiğini söyleyen Kenan Yılmaz patlayan silahı da parçalara ayırıp attığını açıkladı.

'Cinayet işlemedim, nefsi müdafaaydı' diyen Kenan Yılmaz tüm itiraflarının ardından Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ters kelepçeyle stüdyodan çıkarılan Yılmaz yaşananlardan eşinin de habersiz olduğunu söyledi.

İşte Kenan Yılmaz'ın cinayet itirafından bir kesit...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kenan'ın yer göstermesinden kısa süre sonra Mehmet Tural'ın cenazesi bulundu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın