Müge Anlı'da Yalanları Göze Batan Kenan, Nasreddin Hoca Kılığındaki Mehmet Tural'ı Öldürdüğünü İtiraf Etti!
Müge Anlı'da bir süredir Konya Akşehir'den kaybolan Mehmet Tural dosyası işleniyordu. Üst üste yalan söylediği ortaya çıkan Kenan Yılmaz, Tural'ı gören son kişiydi. Kendisini 'İstihbaratçıyım, askerim, polisim' diyerek tanıtan Kenan, canlı yayında Mehmet Tural cinayetini itiraf etti!
İtirafın ardından Kenan Yılmaz'ın gösterdiği bölgede çok geçmeden Mehmet Tural'ın cenazesi bulundu.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir 62 yaşındaki Mehmet Tural'ın kaybı araştırılıyordu.
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Sosyal medya hesaplarında kendisini 'Kod Yeşil' adıyla MİT'çiymiş gibi gösteren Kenan Yılmaz'in çelişki dolu sözleri herkesi çılgına çevirdi.
Ve beklenen itiraf geldi! Kenan, "Mehmet amca" dediği 62 yaşındaki adamı öldürdüğünü itiraf etti.
Olayın ardından 10 dakika orada dikildiğini söyleyen Kenan Yılmaz patlayan silahı da parçalara ayırıp attığını açıkladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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