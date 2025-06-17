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Star TV’yle Anlaşmasını Sonlandırmıştı: OGM Pictures'ın Yeni Karadeniz Dizisi İçin Seçtiği Kanal Belli Oldu!

Star TV’yle Anlaşmasını Sonlandırmıştı: OGM Pictures'ın Yeni Karadeniz Dizisi İçin Seçtiği Kanal Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.06.2025 - 17:45

Star TV ve OGM Pictures imzaladıkları özel içerik anlaşmasını karşılıklı olarak sonlandırdı. Bu gelişmenin ardından ünlü dizilere imza atan yapım şirketi şaşırtan bir hamlede bulundu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OGM Pictures'ın yeni sezonun yeni Karadeniz dizisi için anlaştığı kanal belli oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Star TV ve OGM Pictures arasında 2022 yılında 5 yıllık bir özel içerik anlaşması yapılmıştı.

Star TV ve OGM Pictures arasında 2022 yılında 5 yıllık bir özel içerik anlaşması yapılmıştı.

Bu anlaşma doğrultusunda Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam, Sen Ağlama İstanbul, Sahipsizler, Sakla Beni, Yüzyıllık Mucize ve Kral Kaybederse gibi yapımlar Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştı. 

Söz konusu anlaşma karşılıklı olarak sonlandırıldı. Bundan böyle, OGM Pictures farklı kanallara dizi yapabilecekken Star TV de başka yapım şirketlerinin imzasını taşıyan dizileri yayınlanabilecek.

Detaylar:

Özel anlaşmanın noktalanmasından sonra OGM Pictures bir an bile beklemeden yeni bir hamlede bulundu.

Özel anlaşmanın noktalanmasından sonra OGM Pictures bir an bile beklemeden yeni bir hamlede bulundu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OGM Pictures yeni sezonda “Taşacak Ha Bu Deniz” adlı yeni bir Karadeniz dizisi çekmeye hazırlanıyor.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Sen Anlat Karadeniz dizisinin senaryosunu kaleme alan Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem “Taşacak Ha Bu Deniz”e de imzalarını atacak.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Sen Anlat Karadeniz dizisinin senaryosunu kaleme alan Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem “Taşacak Ha Bu Deniz”e de imzalarını atacak.

“Bulutların Üzerine” ve “Maçari” sonrası sezona damgasını vurması beklenen yeni Karadeniz dizisi 'Taşacak Ha Bu Deniz” iddialı yapımın da TRT 1 ekranlarında yayınlanacağı konuşuluyor.

Rekabet Kurumu incelemesi sonrası Star TV'yle karşılıklı anlaşması sona eren OGM Pictures, bu anlaşmadan önce de yine TRT 1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı” dizisine imza atmıştı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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