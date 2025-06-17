Star TV’yle Anlaşmasını Sonlandırmıştı: OGM Pictures'ın Yeni Karadeniz Dizisi İçin Seçtiği Kanal Belli Oldu!
Star TV ve OGM Pictures imzaladıkları özel içerik anlaşmasını karşılıklı olarak sonlandırdı. Bu gelişmenin ardından ünlü dizilere imza atan yapım şirketi şaşırtan bir hamlede bulundu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OGM Pictures'ın yeni sezonun yeni Karadeniz dizisi için anlaştığı kanal belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Star TV ve OGM Pictures arasında 2022 yılında 5 yıllık bir özel içerik anlaşması yapılmıştı.
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Özel anlaşmanın noktalanmasından sonra OGM Pictures bir an bile beklemeden yeni bir hamlede bulundu.
Yayınlandığı döneme damgasını vuran Sen Anlat Karadeniz dizisinin senaryosunu kaleme alan Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem “Taşacak Ha Bu Deniz”e de imzalarını atacak.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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