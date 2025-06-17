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Star TV ve OGM Pictures'ın Anlaşması Sona Erdi: Kral Kaybederse, Sahipsizler ve Çarpıntı Ne Olacak?

Star TV ve OGM Pictures'ın Anlaşması Sona Erdi: Kral Kaybederse, Sahipsizler ve Çarpıntı Ne Olacak?

Star tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.06.2025 - 11:09

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Star TV ve OGM Pictures arasında 2022 yılında yapılan özel anlaşma sona erdi. Yapılan anlaşmaya göre, OGM Pictures’ın televizyon içerikleri sadece Star TV’de yayınlanacaktı. Star TV ise prototipinde yalnızca OGM Pictures yapımlarına yer verecekti. Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz mart ayında başlattığı inceleme sonuçlanmadan taraflar sözleşmeyi feshetme kararı aldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
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Star TV ve OGM Pictures arasında 2022 yılında 5 yıllık özel bir anlaşma yapılmıştı.

Star TV ve OGM Pictures arasında 2022 yılında 5 yıllık özel bir anlaşma yapılmıştı.

Anlaşmaya göre OGM Pictures'ın yaptığı TV içerikleri Star TV'de yayınlanacak ve Star TV de prototipinde yalnızca OGM Pictures'a yer verecekti. Geçen üç yıllık süreçte OGM Pictures tarafından yapılan Yalı Çapkını, Ömer, Çöp Adam, Sen Ağlama İstanbul, Sahipsizler, Sakla Beni, Yüzyıllık Mucize ve Kral Kaybederse gibi yapımlara Star TV'de yer verildi.

Rekabet Kurumu geçtiğimiz mart ayında dizi ve film sektörüne yönelik inceleme başlatmıştı.

Rekabet Kurumu geçtiğimiz mart ayında dizi ve film sektörüne yönelik inceleme başlatmıştı.

Sektördeki birçok yapımcı ve anlaşmaya inceleme başlatan Rekabet Kurumu, inceleme kapsamına OGM Pictures ve Star TV arasındaki anlaşmayı da dahil etti. Taraflar, Rekabet Kurumu'nun incelemesi sona ermeden aralarındaki anlaşmaya karşılıklı olarak son verme kararı aldı. 

Hali hazırda süren Kral Kaybederse ve Sahipsizler dizileri gelecek sezonda Star TV'de yayınlanmaya devam edecek. Gelecek yıl için planlanan Çarpıntı dizisi de Star TV'de yayınlanacak. Ancak bundan sonraki anlaşmalar için OGM Pictures farklı kanallara dizi yapabilecek. Star TV'de de başka yapım şirketlerinin dizileri yayınlanabilecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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