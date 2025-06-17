Star TV ve OGM Pictures'ın Anlaşması Sona Erdi: Kral Kaybederse, Sahipsizler ve Çarpıntı Ne Olacak?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Star TV ve OGM Pictures arasında 2022 yılında yapılan özel anlaşma sona erdi. Yapılan anlaşmaya göre, OGM Pictures’ın televizyon içerikleri sadece Star TV’de yayınlanacaktı. Star TV ise prototipinde yalnızca OGM Pictures yapımlarına yer verecekti. Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz mart ayında başlattığı inceleme sonuçlanmadan taraflar sözleşmeyi feshetme kararı aldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Star TV ve OGM Pictures arasında 2022 yılında 5 yıllık özel bir anlaşma yapılmıştı.
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Rekabet Kurumu geçtiğimiz mart ayında dizi ve film sektörüne yönelik inceleme başlatmıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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