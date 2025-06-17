Star TV ve OGM Pictures'ın Anlaşması Sona Erdi: Kral Kaybederse, Sahipsizler ve Çarpıntı Ne Olacak?

Sektördeki birçok yapımcı ve anlaşmaya inceleme başlatan Rekabet Kurumu, inceleme kapsamına OGM Pictures ve Star TV arasındaki anlaşmayı da dahil etti. Taraflar, Rekabet Kurumu'nun incelemesi sona ermeden aralarındaki anlaşmaya karşılıklı olarak son verme kararı aldı.

Hali hazırda süren Kral Kaybederse ve Sahipsizler dizileri gelecek sezonda Star TV'de yayınlanmaya devam edecek. Gelecek yıl için planlanan Çarpıntı dizisi de Star TV'de yayınlanacak. Ancak bundan sonraki anlaşmalar için OGM Pictures farklı kanallara dizi yapabilecek. Star TV'de de başka yapım şirketlerinin dizileri yayınlanabilecek.