2. Kez Kazandı: Survivor'da Şampiyonluk Ödülü Ne Kadar, Şampiyon Adem Kılıççı Survivor'dan Ne Kadar Kazandı?
Survivor 2025'te şampiyon olan Adem Kılıççı Survivor'dan ne kadar kazandı, Survivor şampiyonluk ücreti ne kadar soruları merak edilmeye başladı. Adem Kılıççı'nın Survivor'dan haftalık ne kadar kazandığı da merak konusu. Sezon boyunca toplamda ne kadar kazandığını şampiyonluk ücretiyle birleştirerek konuya açıklık getiriyoruz!
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Survivor'da şampiyon olan isim ikinci kez Adem Kılıççı oldu.
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Adem'in Survivor'dan ne kadar kazandığı merak edilmeye başladı.
Adem Kılıççı'nın Survivor'dan haftalık 125.000 TL kazandığı iddia edilmişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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