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2. Kez Kazandı: Survivor'da Şampiyonluk Ödülü Ne Kadar, Şampiyon Adem Kılıççı Survivor'dan Ne Kadar Kazandı?

2. Kez Kazandı: Survivor'da Şampiyonluk Ödülü Ne Kadar, Şampiyon Adem Kılıççı Survivor'dan Ne Kadar Kazandı?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.06.2025 - 23:53

Survivor 2025'te şampiyon olan Adem Kılıççı Survivor'dan ne kadar kazandı, Survivor şampiyonluk ücreti ne kadar soruları merak edilmeye başladı. Adem Kılıççı'nın Survivor'dan haftalık ne kadar kazandığı da merak konusu. Sezon boyunca toplamda ne kadar kazandığını şampiyonluk ücretiyle birleştirerek konuya açıklık getiriyoruz!

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Survivor'da şampiyon olan isim ikinci kez Adem Kılıççı oldu.

Survivor'da şampiyon olan isim ikinci kez Adem Kılıççı oldu.

Sezon boyunca favori isimlerden biri olarak görülen Adem Kılıççı, finalde Batuhan Karacakaya ile karşılaştı. SMS'siz sezonda şampiyon olan Adem, ikinci kez Survivor şampiyonu olmayı başardı.

Adem'in Survivor'dan ne kadar kazandığı merak edilmeye başladı.

Adem'in Survivor'dan ne kadar kazandığı merak edilmeye başladı.

Adem Survivor'dan haftalık ne kadar kazanıyor sorusunun yanı sıra Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, Adem Kılıççı Survivor'dan ne kadar kazandı soruları da araştırılmaya başladı. Biz de Adem'in kazancını hesapladık!

Adem Kılıççı'nın Survivor'dan haftalık 125.000 TL kazandığı iddia edilmişti.

Adem Kılıççı'nın Survivor'dan haftalık 125.000 TL kazandığı iddia edilmişti.

24 hafta yarışmada kalan Adem Kılıçcı, yarışmada kaldığı süre boyunca toplam 3 milyon TL kazandı. Şampiyonluk ücretinin de geçmiş sezonlara bakılarak bu sezon 1-1,5 milyon TL olacağı açıklanmıştı. Bu durumda Adem Kılıççı'nın 2025 sezonu için hesaplamalara göre Survivor'dan toplam 4-4 buçuk milyon TL kazandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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