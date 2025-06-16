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2014'te Paylaşmış: Yetenek Sizsiniz Yarışmacısı Yaptığı İllüzyon Gösterisiyle İzleyenleri İkiye Böldü

2014'te Paylaşmış: Yetenek Sizsiniz Yarışmacısı Yaptığı İllüzyon Gösterisiyle İzleyenleri İkiye Böldü

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.06.2025 - 22:37

Daha önce TV8 ekranlarında izlemeye alışkın olduğumuz ve bir süredir ekranlarda yayınlanmayan Yetenek Sizsiniz Türkiye, yeni bölümüyle NOW TV'de yayınlanmaya başladı. İlker Ayrık, Eda Ece, Şevval Sam ve Hande Yener'in jüri koltuğunda oturduğu programın ilk bölümüne illüzyon gösterisi yapan yarışmacı damga vurdu.

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Yetenek Sizsiniz Türkiye NOW TV ekranlarında başladı.

Yetenek Sizsiniz Türkiye NOW TV ekranlarında başladı.

Eda Ece, Hande Yener, Şevval Sam ve İlker Ayrık'ın jüri üyeliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz ilk bölümüyle ekranlara damga vurdu. Yarışma programına katılan Mert Çağan Soylu adlı yarışmacı yaptığı illüzyon gösterisiyle gündem oldu.

Yarışmacı, bahsi geçen sayıyı ve kartı 2014 yılında Instagram hesabından paylaşmış olduğunu iddia etti.

Yarışmacı, bahsi geçen sayıyı ve kartı 2014 yılında Instagram hesabından paylaşmış olduğunu iddia etti.

Bu gösteri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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