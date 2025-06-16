2014'te Paylaşmış: Yetenek Sizsiniz Yarışmacısı Yaptığı İllüzyon Gösterisiyle İzleyenleri İkiye Böldü
Daha önce TV8 ekranlarında izlemeye alışkın olduğumuz ve bir süredir ekranlarda yayınlanmayan Yetenek Sizsiniz Türkiye, yeni bölümüyle NOW TV'de yayınlanmaya başladı. İlker Ayrık, Eda Ece, Şevval Sam ve Hande Yener'in jüri koltuğunda oturduğu programın ilk bölümüne illüzyon gösterisi yapan yarışmacı damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yetenek Sizsiniz Türkiye NOW TV ekranlarında başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmacı, bahsi geçen sayıyı ve kartı 2014 yılında Instagram hesabından paylaşmış olduğunu iddia etti.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın