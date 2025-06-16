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Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı'dan İlk Paylaşım Geldi: Şampiyonluk Sözünü Kime Verdiğini Açıkladı!

Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı'dan İlk Paylaşım Geldi: Şampiyonluk Sözünü Kime Verdiğini Açıkladı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.06.2025 - 19:36

Survivor'da 2025 sezonu sona erdi. Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıççı'nın şampiyonluk için yarıştığı büyük finalde kazanan Adem Kılıççı oldu. Pek çok iddianın ortaya atıldığı, kaosların yaşandığı Survivor'ı şampiyonlukla taçlandıran Adem Kılıççı'dan ilk paylaşım geldi.

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Survivor 2025'te büyük final gerçekleşti.

Survivor 2025'te büyük final gerçekleşti.

Batuhan Karacakaya'yla finalde karşılaşan Adem Kılıççı'nın şampiyon olduğu Survivor'da kaos üstüne kaos yaşanmıştı. İddiaların havada uçuştuğu Survivor'ı Adem'in kazanmasının ardından Batuhan ve onu destekleyen yarışmacılar epey gerilmişti.

Kaostan uzak durmaya çalışan Adem, Instagram hesabından ilk paylaşımı yaptı.

Kaostan uzak durmaya çalışan Adem, Instagram hesabından ilk paylaşımı yaptı.

Şampiyon olur olmaz ödülü ithaf ettiği arkadaşı Seyda Keser'i unutmayan Adem, Instagram paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Tüm yol arkadaşlarıma teşekkürler. Beni yalnız bırakmayan herkese sevgiler. 2. Kupamız hayırlı olsun..

Bu kupa @seydakeser kardeşim için tutulmuş bir sözdür. Gerek sosyal Medya gerek ekranları başında benim için üzülen, sevinen, benimle gülüp, benimle ağlayan herkes başarmıştır. Hep beraber Hak edilmiş bir gurur yaşıyoruz🫶💪'

Adem'in Survivor şampiyonluğunu adadığını Seyda Keser kimdir, hastalığı ne?

Adem'in Survivor şampiyonluğunu adadığını Seyda Keser kimdir, hastalığı ne?

Milli boksör olan Seyda Keser, Adem Kılıççı'nın yakın arkadaşı. Uzun süredir kemik iliği kaynaklı bir hastalıkla mücadele eden Keser, kemoterapi tedavisi görüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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