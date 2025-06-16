Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı'dan İlk Paylaşım Geldi: Şampiyonluk Sözünü Kime Verdiğini Açıkladı!
Survivor'da 2025 sezonu sona erdi. Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıççı'nın şampiyonluk için yarıştığı büyük finalde kazanan Adem Kılıççı oldu. Pek çok iddianın ortaya atıldığı, kaosların yaşandığı Survivor'ı şampiyonlukla taçlandıran Adem Kılıççı'dan ilk paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2025'te büyük final gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaostan uzak durmaya çalışan Adem, Instagram hesabından ilk paylaşımı yaptı.
Adem'in Survivor şampiyonluğunu adadığını Seyda Keser kimdir, hastalığı ne?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın