Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı'dan İlk Paylaşım Geldi: Şampiyonluk Sözünü Kime Verdiğini Açıkladı!

Şampiyon olur olmaz ödülü ithaf ettiği arkadaşı Seyda Keser'i unutmayan Adem, Instagram paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Tüm yol arkadaşlarıma teşekkürler. Beni yalnız bırakmayan herkese sevgiler. 2. Kupamız hayırlı olsun..

Bu kupa @seydakeser kardeşim için tutulmuş bir sözdür. Gerek sosyal Medya gerek ekranları başında benim için üzülen, sevinen, benimle gülüp, benimle ağlayan herkes başarmıştır. Hep beraber Hak edilmiş bir gurur yaşıyoruz🫶💪'