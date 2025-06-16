Survivor Şampiyonluğunu Bir Kez Daha Kaçıran Batuhan Sessizliğini Bozdu: Bundan Sonraki Mesleğini Açıkladı
Survivor 2025 kavgalar, iddialar ve kaoslarla dolu bir sezonun ardından sona erdi. Finalde Adem Kılıççı'ya kaybeden Batuhan Karacakaya günlerdir sessizliğini koruyordu. Defalarca kez Survivor'a katılan ve iddiasıyla gündemden düşmeyen Batuhan, yarışma sonrası ilk kez konuştu ve kariyerine nasıl devam edeceğini açıkladı.
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Survivor 2025'te şampiyon Adem Kılıççı oldu.
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Batuhan'ın yarışmadan hemen sonra Acun Ilıcalı'yı takipten çıktığı iddia edilmişti.
Batuhan'ın açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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