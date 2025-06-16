onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor Şampiyonluğunu Bir Kez Daha Kaçıran Batuhan Sessizliğini Bozdu: Bundan Sonraki Mesleğini Açıkladı

Survivor Şampiyonluğunu Bir Kez Daha Kaçıran Batuhan Sessizliğini Bozdu: Bundan Sonraki Mesleğini Açıkladı

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.06.2025 - 23:31

Survivor 2025 kavgalar, iddialar ve kaoslarla dolu bir sezonun ardından sona erdi. Finalde Adem Kılıççı'ya kaybeden Batuhan Karacakaya günlerdir sessizliğini koruyordu. Defalarca kez Survivor'a katılan ve iddiasıyla gündemden düşmeyen Batuhan, yarışma sonrası ilk kez konuştu ve kariyerine nasıl devam edeceğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2025'te şampiyon Adem Kılıççı oldu.

Survivor 2025'te şampiyon Adem Kılıççı oldu.

Survivor'da kaoslu geçen bir sezonun ardından şampiyon Adem Kılıççı oldu. Defalarca kez şampiyonluk için yarışmaya katılan Batuhan Karacakaya, bir kez daha şampiyon olamamasının ardından sessizliğe bürünmüştü.

Batuhan'ın yarışmadan hemen sonra Acun Ilıcalı'yı takipten çıktığı iddia edilmişti.

Batuhan'ın yarışmadan hemen sonra Acun Ilıcalı'yı takipten çıktığı iddia edilmişti.

Adem'e tepki gösterdiği, Acun Ilıcalı ve Survivor resmi hesabını takipten çıktığı iddia edilen Batuhan, günler sonra sessizliğini bozdu. Telefonunun PIN kodunu unuttuğunu dile getiren Batuhan, hakkındaki iddiaları yalanladı. Herkese teşekkürlerini sunan Batuhan Karacakaya, kaybetmenin de normal olduğunu dile getirerek mimarlığa devam edeceğini açıkladı.

Batuhan'ın açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz:

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın