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Şampiyonlar Bile Yapmıyor! Survivor Volkan'ın Çok Konuşulacak Instagram Hamlesi

Şampiyonlar Bile Yapmıyor! Survivor Volkan'ın Çok Konuşulacak Instagram Hamlesi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.06.2025 - 08:34

Survivor 2025 en olaylı sezonların başında geldi. Adem Kılıçcı'nın Batuhan Karacakaya'yı yenerek şampiyon olduğu Survivor'da elbette bir de üçüncü oldu. Adem'e yenilen Volkan Çetinkaya, Survivor'a üçüncü olarak veda ederken döner dönmez Instagram biyografisine 'üçüncü' olduğunu yazması dalga konusu oldu.

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Survivor 2025'in büyük finali geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Survivor 2025'in büyük finali geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Adem, Batuhan, Volkan ve Ayşe'nin son dörde kaldığı finalde önce Ayşe, ardından da Volkan elendi.

Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya arasında geçen rekabet dolu düellolarda Adem, Batuhan'ı ezici bir üstünlükle yenerek ikinci kez şampiyon oldu.

Survivor biter bitmez yarışmacıların ilk Instagram paylaşımları merak konusu olurken bunlardan biri de üçüncü olan Volkan oldu. Fakat Volkan Çetinkaya'nın paylaşımından ziyade Instagram biyografisi gündeme geldi.

Survivor'dan elenir elenmez koşa koşa Instagram'a giden Volkan, şampiyonların bile yapmadığı bir hamle yapmış.

Survivor'dan elenir elenmez koşa koşa Instagram'a giden Volkan, şampiyonların bile yapmadığı bir hamle yapmış.

Survivor Volkan, Instagram'ına 'Survivor üçüncüsü' detayını ekleyerek görenleri şoke etti. Söz konusu hamle sosyal medyada dalga konusu oldu.

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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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