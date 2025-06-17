Şampiyonlar Bile Yapmıyor! Survivor Volkan'ın Çok Konuşulacak Instagram Hamlesi
Survivor 2025 en olaylı sezonların başında geldi. Adem Kılıçcı'nın Batuhan Karacakaya'yı yenerek şampiyon olduğu Survivor'da elbette bir de üçüncü oldu. Adem'e yenilen Volkan Çetinkaya, Survivor'a üçüncü olarak veda ederken döner dönmez Instagram biyografisine 'üçüncü' olduğunu yazması dalga konusu oldu.
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Survivor 2025'in büyük finali geçtiğimiz günlerde yayınlandı.
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Survivor'dan elenir elenmez koşa koşa Instagram'a giden Volkan, şampiyonların bile yapmadığı bir hamle yapmış.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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