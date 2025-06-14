Survivor Finalinde Adem'e Yenilen Batuhan'ın Ağladığı İddia Edilen Görüntü
Survivor'ın büyük İstanbul finalinde kazanan isim belli oldu. Adem Kılıçcı, Batuhan Karacakaya'yı yenerek ikinci kez şampiyon oldu. Sosyal medyada ise Batuhan'ın finalde yenildikten sonra ağladığı iddia edilen görüntüsü viral oldu.
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Survivor 2025'in şampiyonu dün akşam (13 Haziran) belli oldu.
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Adem'in şampiyonluğunun ilan edilmesinin ardından Batuhan'ın sevgilisi Sinem'in yanında ağladığı iddia edilen görüntü kısa sürede viral oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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