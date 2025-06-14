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Survivor Finalinde Adem'e Yenilen Batuhan'ın Ağladığı İddia Edilen Görüntü

Survivor Finalinde Adem'e Yenilen Batuhan'ın Ağladığı İddia Edilen Görüntü

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.06.2025 - 21:31

Survivor'ın büyük İstanbul finalinde kazanan isim belli oldu. Adem Kılıçcı, Batuhan Karacakaya'yı yenerek ikinci kez şampiyon oldu. Sosyal medyada ise Batuhan'ın finalde yenildikten sonra ağladığı iddia edilen görüntüsü viral oldu.

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Survivor 2025'in şampiyonu dün akşam (13 Haziran) belli oldu.

Survivor 2025'in şampiyonu dün akşam (13 Haziran) belli oldu.

Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya arasında yapılan şampiyonluk düellolarında Batuhan atış avantajını elde ettiği için şampiyonluğa yakın isim olarak görülse de Adem, Batuhan'ı üç turda da yendi.

5-4, 5-1 ve 5-1 skorlarıyla Adem Kılıçcı, Survivor 2025'in şampiyonu olurken Batuhan'ın yarışmadaki tavırları sosyal medyayı esir aldı. Bunlardan biri de final sonrası Batuhan'ın ağladığı iddia edilen an oldu.

Adem'in şampiyonluğunun ilan edilmesinin ardından Batuhan'ın sevgilisi Sinem'in yanında ağladığı iddia edilen görüntü kısa sürede viral oldu.

Adem'in şampiyonluğunun ilan edilmesinin ardından Batuhan'ın sevgilisi Sinem'in yanında ağladığı iddia edilen görüntü kısa sürede viral oldu.

Sinem'in sevgilisi Batuhan'ı teselli ettiği görüntüye bakılırsa Batuhan'ın ağladığı iddiası doğru gibi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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