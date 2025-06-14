Survivor Finalinde Adem'e Yenilen Batuhan'ın Ağladığı İddia Edilen Görüntü

Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya arasında yapılan şampiyonluk düellolarında Batuhan atış avantajını elde ettiği için şampiyonluğa yakın isim olarak görülse de Adem, Batuhan'ı üç turda da yendi.

5-4, 5-1 ve 5-1 skorlarıyla Adem Kılıçcı, Survivor 2025'in şampiyonu olurken Batuhan'ın yarışmadaki tavırları sosyal medyayı esir aldı. Bunlardan biri de final sonrası Batuhan'ın ağladığı iddia edilen an oldu.