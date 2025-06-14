Teşkilat'ın Ardından "Halef" Dizisiyle Geri Dönen Aybüke Pusat'tan Paylaşım Geldi
2 Nisan boykotu hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı tarafından Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, NOW'da yayınlanacak Halef dizisiyle ekrana geri dönüyor. Uzunca süredir sosyal medyadan paylaşımda bulunmayan Pusat, yeni dizisini paylaşarak geri döndüğünün sinyallerini verdi.
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Nisan ayında yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle TRT'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, NOW'ın yeni dizisiyle anlaşmıştı.
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Aybüke Pusat, NOW'ın Halef dizisinin başrollerini paylaştığı gönderiyi alıntılayarak nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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