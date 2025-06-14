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Teşkilat'ın Ardından "Halef" Dizisiyle Geri Dönen Aybüke Pusat'tan Paylaşım Geldi

Teşkilat'ın Ardından "Halef" Dizisiyle Geri Dönen Aybüke Pusat'tan Paylaşım Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.06.2025 - 18:01

2 Nisan boykotu hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı tarafından Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, NOW'da yayınlanacak Halef dizisiyle ekrana geri dönüyor. Uzunca süredir sosyal medyadan paylaşımda bulunmayan Pusat,  yeni dizisini paylaşarak geri döndüğünün sinyallerini verdi.

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Nisan ayında yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle TRT'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, NOW'ın yeni dizisiyle anlaşmıştı.

Nisan ayında yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle TRT'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, NOW'ın yeni dizisiyle anlaşmıştı.

NOW'da yayınlanacak aşiret dizisi Halef'in başrolü olan Pusat, İlhan Şen'le partner oldu.

Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmasının ardından sosyal medyada uzunca bir süre sessizliğini koruyan Aybüke Pusat, aylar sonra ilk paylaşımını yeni dizisi için yaptı. NOW'ın Halef dizisi hakkında yaptığı paylaşımı alıntılayan Pusat, hem setlere hem sosyal medyaya geri döndü.

Aybüke Pusat, NOW'ın Halef dizisinin başrollerini paylaştığı gönderiyi alıntılayarak nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.

Aybüke Pusat, NOW'ın Halef dizisinin başrollerini paylaştığı gönderiyi alıntılayarak nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.
twitter.com

Halef: Köklerin Çağrısı, temmuz ayında sete çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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