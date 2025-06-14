Survivor 2025 Şampiyonu Adem Kılıçcı Kupayı Amansız Hastalıkla Mücadele Eden Arkadaşına Armağan Etti!

Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.

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