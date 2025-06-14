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Survivor 2025 Şampiyonu Adem Kılıçcı Kupayı Amansız Hastalıkla Mücadele Eden Arkadaşına Armağan Etti!

Survivor 2025 Şampiyonu Adem Kılıçcı Kupayı Amansız Hastalıkla Mücadele Eden Arkadaşına Armağan Etti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.06.2025 - 09:58

Survivor 2025 sezonu dün akşam gerçekleşen büyük finalle son buldu. Survivor 2025 şampiyonu olan Adem Kılıçcı, şampiyonluğun ardından duygusal anlar yaşadı. Final gecesi basın mensuplarına verdiği röportajda şampiyonluk kupasını, amansız hastalığa yakalanmış yakın arkadaşına armağan ettiğini açıkladı.

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Onlarca insan Survivor 2025 finali için toplandı. Kıyasıya rekabetin ardından şampiyon belli oldu.

Onlarca insan Survivor 2025 finali için toplandı. Kıyasıya rekabetin ardından şampiyon belli oldu.

Survivor 2025 Türkiye büyük finali, İstanbul Beykoz’daki Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Final gecesine Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya'nın mücadelesi damgasını vurdu. Gecenin başarılı ismi ve Survivor 2025 şampiyonu Adem oldu.

Final gecesinde duygusal anlar yaşandı. Şmapiyonluk kutlamalarında Adem, kupa ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Final gecesinde duygusal anlar yaşandı. Şmapiyonluk kutlamalarında Adem, kupa ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Adem hayranlarının mutlulukla karşıladığı şampiyonluk haberinin ardından kutlamalar başladı. Adem, ailesiyle ve sevenleriyle mutluğunu paylaştı. Ardından geceden ayrılmadan önce verdiği röportaj aracılığıyla bir anons geçti. 'Kupayı amansız hastalığa yakalanan arkadaşım Seyda Keser için alıyorum.' dedi.

İşte o anlar:

Milli boksörümüz Seyda Keser’in kemoterapi gördüğü, kemik iliği (omurilik) kökenli bir rahatsızlık nedeniyle tedavi sürecinde olduğu biliniyor.

Milli boksörümüz Seyda Keser’in kemoterapi gördüğü, kemik iliği (omurilik) kökenli bir rahatsızlık nedeniyle tedavi sürecinde olduğu biliniyor.

Seyda Keser, final gecesinde dostunu yalnız bırakmadı ve tribündeki yerini aldı. Tribünden yaptığı paylaşım:

Seyda Keser, final gecesinde dostunu yalnız bırakmadı ve tribündeki yerini aldı. Tribünden yaptığı paylaşım:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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