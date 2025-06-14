Survivor 2025 Şampiyonu Adem Kılıçcı Kupayı Amansız Hastalıkla Mücadele Eden Arkadaşına Armağan Etti!
Survivor 2025 sezonu dün akşam gerçekleşen büyük finalle son buldu. Survivor 2025 şampiyonu olan Adem Kılıçcı, şampiyonluğun ardından duygusal anlar yaşadı. Final gecesi basın mensuplarına verdiği röportajda şampiyonluk kupasını, amansız hastalığa yakalanmış yakın arkadaşına armağan ettiğini açıkladı.
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Onlarca insan Survivor 2025 finali için toplandı. Kıyasıya rekabetin ardından şampiyon belli oldu.
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Final gecesinde duygusal anlar yaşandı. Şmapiyonluk kutlamalarında Adem, kupa ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
Milli boksörümüz Seyda Keser’in kemoterapi gördüğü, kemik iliği (omurilik) kökenli bir rahatsızlık nedeniyle tedavi sürecinde olduğu biliniyor.
Seyda Keser, final gecesinde dostunu yalnız bırakmadı ve tribündeki yerini aldı. Tribünden yaptığı paylaşım:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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