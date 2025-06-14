Az Daha Küfür Ediyormuş: Survivor Şampiyonluğunu Kaybeden Batuhan’ın Adem Tezahüratına Tepkisi Gündem Oldu
Kaynak: https://x.com/Anto9094/status/1933608...
Survivor 2025 büyük finali dün akşam muhteşem bir canlı yayınla ekrana geldi. Koca bir sezonu atlatarak zorlukları göğüsleyen iki yarışmacı Batuhan Karacaya ve Adem Kılıçcı finalist oldu. İkilinin kıyasıya rekabetine seyircilerde dahil oldu. Tribünden bir Adem destekçisinin Batuhan'a sözlerinin ardından Batuhan'ın az daha küfür ettiği anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.
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Survivor 2025'te dün akşam büyük final oynandı. Heyecanlı yarışta Survivor izleyicisi ve eski Survivor yarışmacıları da yer aldı.
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Nefes kesen mücadelenin ilk anlarında Adem geriden gelerek Batuhan'ı atışlarıyla hem psikolojik hem de rakamsal anlamda yendi.
Tabii, yarışmacılar kendileriyle ve rakipleriyle savaşırken aynı anda tribünden sesler de eksilmiyordu.
Adem'e destek vererek Batuhan'a gönderme yapan izleyici Batuhan'ı bu kez sinirlendirmeyi başardı.
İşte sosyal medyada gündem olan o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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