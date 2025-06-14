Az Daha Küfür Ediyormuş: Survivor Şampiyonluğunu Kaybeden Batuhan’ın Adem Tezahüratına Tepkisi Gündem Oldu

Survivor 2025 büyük finali dün akşam muhteşem bir canlı yayınla ekrana geldi. Koca bir sezonu atlatarak zorlukları göğüsleyen iki yarışmacı Batuhan Karacaya ve Adem Kılıçcı finalist oldu. İkilinin kıyasıya rekabetine seyircilerde dahil oldu. Tribünden bir Adem destekçisinin Batuhan'a sözlerinin ardından Batuhan'ın az daha küfür ettiği anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.