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Az Daha Küfür Ediyormuş: Survivor Şampiyonluğunu Kaybeden Batuhan’ın Adem Tezahüratına Tepkisi Gündem Oldu

Az Daha Küfür Ediyormuş: Survivor Şampiyonluğunu Kaybeden Batuhan’ın Adem Tezahüratına Tepkisi Gündem Oldu

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.06.2025 - 09:25

Survivor 2025 büyük finali dün akşam muhteşem bir canlı yayınla ekrana geldi. Koca bir sezonu atlatarak zorlukları göğüsleyen iki yarışmacı Batuhan Karacaya ve Adem Kılıçcı finalist oldu. İkilinin kıyasıya rekabetine seyircilerde dahil oldu. Tribünden bir Adem destekçisinin Batuhan'a sözlerinin ardından Batuhan'ın az daha küfür ettiği anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Kaynak: https://x.com/Anto9094/status/1933608...
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Survivor 2025'te dün akşam büyük final oynandı. Heyecanlı yarışta Survivor izleyicisi ve eski Survivor yarışmacıları da yer aldı.

Survivor 2025'te dün akşam büyük final oynandı. Heyecanlı yarışta Survivor izleyicisi ve eski Survivor yarışmacıları da yer aldı.

Tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu büyük finalde Batuhan ve Adem'in rekabetini izledik.

Nefes kesen mücadelenin ilk anlarında Adem geriden gelerek Batuhan'ı atışlarıyla hem psikolojik hem de rakamsal anlamda yendi.

Nefes kesen mücadelenin ilk anlarında Adem geriden gelerek Batuhan'ı atışlarıyla hem psikolojik hem de rakamsal anlamda yendi.

Batuhan, dinlenmeleri sırasında Ayşe'nin desteğine rağmen 'Adam iyi atıyor. Yapacak bir şey yok. Ben yine de mücadelemi vereceğim.' diye konuşmaya başladı.

Tabii, yarışmacılar kendileriyle ve rakipleriyle savaşırken aynı anda tribünden sesler de eksilmiyordu.

Tabii, yarışmacılar kendileriyle ve rakipleriyle savaşırken aynı anda tribünden sesler de eksilmiyordu.

İkinci turda da kazanan isim Adem olunca Batuhan'ın yarışmakta zorlandığı görüldü. Mental olarak büyük bir savaş verdi ancak yine de Adem yarışta 2-0 öne geçmeyi başardı. Tam da o esnada bir seyircinin Batuhan'a seslenmesi dikkat çekti.

Adem'e destek vererek Batuhan'a gönderme yapan izleyici Batuhan'ı bu kez sinirlendirmeyi başardı.

Adem'e destek vererek Batuhan'a gönderme yapan izleyici Batuhan'ı bu kez sinirlendirmeyi başardı.

Batuhan'a az kalsın küfür ettirecek Adem destekçisi ise sesinden ve 'Ağabey' demesinden anlaşılacak ki bir çocuktu. Seyirci tribünden Batuhan'a 'Batuhan ağabey seni yeneceğiz.' diye seslendi. Batuhan, ağzını açtı yumdu gözünü ama en azından lafın devamını getirmedi.

İşte sosyal medyada gündem olan o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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