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Survivor 2025 Şampiyonu Ne Kadar Kazanacak? İşte Büyük Ödülle İlgili Tüm İddialar

Survivor 2025 Şampiyonu Ne Kadar Kazanacak? İşte Büyük Ödülle İlgili Tüm İddialar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.06.2025 - 09:30

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunun finali bu akşam (13 Haziran 2025) gerçekleşecek. Adem ya da Batuhan'dan biri şampiyon olarak büyük ödülün sahibi olacak. Büyük final heyecanının yanı sıra “Survivor birincisine ne verilecek?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Gelin, iddialara göre geçmişte şampiyonlar ne kadar ödül kazanmış, bu yıl için hangi rakamlar konuşuluyor bir bakalım...

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Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunda sona yaklaşılırken, büyük ödül yeniden merak konusu oldu.

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunda sona yaklaşılırken, büyük ödül yeniden merak konusu oldu.

Aylar süren zorlu mücadelelerin ardından final günü geldi çattı. 13 Haziran Cuma akşamı İstanbul'da düzenlenecek büyük finalde, kupayı kaldıran yarışmacı aynı zamanda şampiyonluk ödülünün de sahibi olacak.

Peki bahsi geçen büyük ödül ne kadar, Survivor şampiyonları ne kadar ödül alıyor?

Peki bahsi geçen büyük ödül ne kadar, Survivor şampiyonları ne kadar ödül alıyor?

Her sezon bu konuyla ilgili farklı iddialar ortaya atılıyor. Ancak bu yıl da her sene olduğu gibi yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı tarafından net bir rakam açıklanmadı.

Resmi açıklama olmasa da sizler için geçmiş yıllardaki iddia edilen rakamları derledik.

Resmi açıklama olmasa da sizler için geçmiş yıllardaki iddia edilen rakamları derledik.

Geçmiş yıllara bakıldığında şampiyonlara 1 milyon TL civarında para ödülü verildiği öne sürülüyor.

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay

Örneğin 2023 şampiyonu Nefise Karatay'ın 1 milyon TL ile ödüllendirildiği iddia edilmişti.

Survivor All Star 2024'ün şampiyonu Ogeday Girişken

Survivor All Star 2024'ün şampiyonu Ogeday Girişken

2024 yılında ise aynı miktarın Ogeday Girişken’e verildiği konuşulmuştu. Fakat bu rakamların hiçbiri resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

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Bu yıl da şampiyon olacak isim hem prestijli kupayı kaldıracak hem de muhtemelen yüklü bir ödülün sahibi olacak. Survivor izleyicileri, büyük ödülün bu yıl açıklanıp açıklanmayacağını merakla bekliyor.

Bu yıl da şampiyon olacak isim hem prestijli kupayı kaldıracak hem de muhtemelen yüklü bir ödülün sahibi olacak. Survivor izleyicileri, büyük ödülün bu yıl açıklanıp açıklanmayacağını merakla bekliyor.

Geçmiş yıllardaki iddialara ve yarışmanın genel gidişatına bakarsak, 2025 yılında Survivor şampiyonuna verilecek para ödülünün 1 milyon TL ila 1.5 milyon TL arasında olma ihtimali yüksek görünüyor. 

Bakalım bu akşam kazanan kim olacak? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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