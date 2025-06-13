Survivor 2025 Şampiyonu Ne Kadar Kazanacak? İşte Büyük Ödülle İlgili Tüm İddialar
Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunun finali bu akşam (13 Haziran 2025) gerçekleşecek. Adem ya da Batuhan'dan biri şampiyon olarak büyük ödülün sahibi olacak. Büyük final heyecanının yanı sıra “Survivor birincisine ne verilecek?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Gelin, iddialara göre geçmişte şampiyonlar ne kadar ödül kazanmış, bu yıl için hangi rakamlar konuşuluyor bir bakalım...
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Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunda sona yaklaşılırken, büyük ödül yeniden merak konusu oldu.
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Peki bahsi geçen büyük ödül ne kadar, Survivor şampiyonları ne kadar ödül alıyor?
Resmi açıklama olmasa da sizler için geçmiş yıllardaki iddia edilen rakamları derledik.
Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay
Survivor All Star 2024'ün şampiyonu Ogeday Girişken
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Bu yıl da şampiyon olacak isim hem prestijli kupayı kaldıracak hem de muhtemelen yüklü bir ödülün sahibi olacak. Survivor izleyicileri, büyük ödülün bu yıl açıklanıp açıklanmayacağını merakla bekliyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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