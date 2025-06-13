Survivor 2025 Şampiyonu Ne Kadar Kazanacak? İşte Büyük Ödülle İlgili Tüm İddialar

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunun finali bu akşam (13 Haziran 2025) gerçekleşecek. Adem ya da Batuhan'dan biri şampiyon olarak büyük ödülün sahibi olacak. Büyük final heyecanının yanı sıra “Survivor birincisine ne verilecek?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Gelin, iddialara göre geçmişte şampiyonlar ne kadar ödül kazanmış, bu yıl için hangi rakamlar konuşuluyor bir bakalım...