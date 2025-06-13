Büyük Final Geldi Çattı: Sizce Survivor 2025'in Şampiyonu Kim Olacak?

Survivor All Star 2025'te büyük final heyecanı başladı! Dün akşam gerçekleşen canlı yarı finalde yarışmacılar Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı ve Volkan arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Survivor 2025 yarı final oyunları sonunda büyük finale adını yazdıran iki isim belli oldu. Bu akşam (13 Haziran Cuma akşamı) Survivor'ın büyük finale çıkan iki isminden biri şampiyon olacak. Gelin önce neler yaşanmıştı, hatırlayalım ve sizlere soralım: Survivor 2025 birincisi kim olacak?