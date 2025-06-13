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Büyük Final Geldi Çattı: Sizce Survivor 2025'in Şampiyonu Kim Olacak?

Büyük Final Geldi Çattı: Sizce Survivor 2025'in Şampiyonu Kim Olacak?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.06.2025 - 08:39

Survivor All Star 2025'te büyük final heyecanı başladı! Dün akşam gerçekleşen canlı yarı finalde yarışmacılar Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı ve Volkan arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Survivor 2025 yarı final oyunları sonunda büyük finale adını yazdıran iki isim belli oldu. Bu akşam (13 Haziran Cuma akşamı) Survivor'ın büyük finale çıkan iki isminden biri şampiyon olacak. Gelin önce neler yaşanmıştı, hatırlayalım ve sizlere soralım: Survivor 2025 birincisi kim olacak?

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Survivor All Star 2025’te final zamanı geldi çattı.

Survivor All Star 2025’te final zamanı geldi çattı.

Survivor'da büyük finale doğru canlı olarak gerçekleştirilen oyunlarda kıyasıya mücadeleler izledik. İlk çeyrekte Volkan, Ayşe'yi yenerek yarı finali garantilemişti. Ayşe'nin gidişinin ardından dün akşam bir isim daha şampiyonluk hayallerine veda etti.

Nefes kesen yarı final mücadelelerinin ardından Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı büyük finale adını yazdırdı.

Nefes kesen yarı final mücadelelerinin ardından Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı büyük finale adını yazdırdı.

Yarı finalin ilk oyununu kazanan Batuhan Karacakaya, doğrudan adını finale yazdırarak büyük avantaj elde etti. Ardından Adem ve Volkan arasında gerçekleşen düello nefes kesti. Kritik eşleşmeyi kazanan Adem Kılıçcı, Survivor 2025’in ikinci finalisti oldu. Mücadeleyi kaybeden isim ise Volkan oldu. Volkan, Survivor All Star 2025'i üçüncü sırada tamamladı.

Şimdi Survivor'ın bu iki başarılı ismi bu akşam (13 Haziran Cuma günü) şampiyonluk için yarışacak. Batuhan Karacakaya ya da Adem Kılıçcı Survivor 2025'e adını yazdıracak. Sizce o isim hangisi olacak?

Şimdi Survivor'ın bu iki başarılı ismi bu akşam (13 Haziran Cuma günü) şampiyonluk için yarışacak. Batuhan Karacakaya ya da Adem Kılıçcı Survivor 2025'e adını yazdıracak. Sizce o isim hangisi olacak?

Artık tüm gözler büyük finalde! Survivor 2025 şampiyonu kim olacak? Finale kalan iki güçlü isim: Batuhan mı yoksa Adem mi?

Sizce kim ipi göğüsleyecek, kim halkın desteğiyle şampiyon olacak? Gelin birlikte oylayalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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