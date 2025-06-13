Büyük Final Geldi Çattı: Sizce Survivor 2025'in Şampiyonu Kim Olacak?
Survivor All Star 2025'te büyük final heyecanı başladı! Dün akşam gerçekleşen canlı yarı finalde yarışmacılar Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı ve Volkan arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Survivor 2025 yarı final oyunları sonunda büyük finale adını yazdıran iki isim belli oldu. Bu akşam (13 Haziran Cuma akşamı) Survivor'ın büyük finale çıkan iki isminden biri şampiyon olacak. Gelin önce neler yaşanmıştı, hatırlayalım ve sizlere soralım: Survivor 2025 birincisi kim olacak?
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Survivor All Star 2025’te final zamanı geldi çattı.
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Nefes kesen yarı final mücadelelerinin ardından Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı büyük finale adını yazdırdı.
Şimdi Survivor'ın bu iki başarılı ismi bu akşam (13 Haziran Cuma günü) şampiyonluk için yarışacak. Batuhan Karacakaya ya da Adem Kılıçcı Survivor 2025'e adını yazdıracak. Sizce o isim hangisi olacak?
Sizce kim ipi göğüsleyecek, kim halkın desteğiyle şampiyon olacak? Gelin birlikte oylayalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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