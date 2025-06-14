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Sibel Taşçıoğlu'nun Gelecek Sezon Yayınlanacak Dizisine Yeni Oyuncu Dahil Oldu!

Sibel Taşçıoğlu'nun Gelecek Sezon Yayınlanacak Dizisine Yeni Oyuncu Dahil Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.06.2025 - 13:58

Yeni sezonda Star TV'de yayınlanacak olan Çarpıntı dizisi hikayesi ve kadrosuyla oldukça iddialı. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nu transfer eden dizide aynı zaman Yaprak Dökümü Ferhunde ile hafızalara kazınan Deniz Çakır oynayacak. Diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Haberi Birsen Altuntaş verdi.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/l...
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Çarpıntı gelecek sezonun en iddialı yapımlarından biri olacağa benziyor. Çünkü Sibel Taşçıoğlu var...

Çarpıntı gelecek sezonun en iddialı yapımlarından biri olacağa benziyor. Çünkü Sibel Taşçıoğlu var...

Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılmasının ardından Eylül'de yayınlanması planlanan 'Çarpıntı' ile anlaşan Sibel Taşçıoğlu, başrol olmuştu. Deniz Çakır ile birlikte oynayacak olan Taşçıoğlu dizide zengin bir aileye gelin girmiş, ancak eşini kaybettikten sonra kızına sımsıkı sarılmış bir anne olan “Tülin Alkan” karakterini canlandıracak. Tülin'in bir de kızı Melisa var ancak karakteri kimin canlandıracağı henüz belirtilmedi.

Deniz Çakır var...

Deniz Çakır var...

Çakır ise dizide üç çocuğunu tek başına büyütmüş bir anne olan “Hülya Güneş” karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Hülya, hayatta karşılaştığı zorluklara rağmen ayakta kalmayı başaran, güçlü ama derin kırılmaları olan bir kadın. Özellikle çocukları Aslı, Sezin ve Murat’la kurduğu duygusal bağ, dizinin merkezindeki hikâyeye yön verecek.

Birsen Altuntaş son olarak diziye Lizge Cömert'in eklendiği haberini verdi.

Birsen Altuntaş son olarak diziye Lizge Cömert'in eklendiği haberini verdi.

Kardeşlerim” dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Lizge Cömert, Çarpıntı'da Deniz Çakır'ın kızı rolünde oynayacak. Cömert dizide, kalp nakli bekleyen ve yapay kalp cihazıyla yaşamını sürdüren “Aslı Güneş” karakterine hayat verecek.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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