Sibel Taşçıoğlu'nun Gelecek Sezon Yayınlanacak Dizisine Yeni Oyuncu Dahil Oldu!

Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılmasının ardından Eylül'de yayınlanması planlanan 'Çarpıntı' ile anlaşan Sibel Taşçıoğlu, başrol olmuştu. Deniz Çakır ile birlikte oynayacak olan Taşçıoğlu dizide zengin bir aileye gelin girmiş, ancak eşini kaybettikten sonra kızına sımsıkı sarılmış bir anne olan “Tülin Alkan” karakterini canlandıracak. Tülin'in bir de kızı Melisa var ancak karakteri kimin canlandıracağı henüz belirtilmedi.