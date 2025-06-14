Sibel Taşçıoğlu'nun Gelecek Sezon Yayınlanacak Dizisine Yeni Oyuncu Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/l...
Yeni sezonda Star TV'de yayınlanacak olan Çarpıntı dizisi hikayesi ve kadrosuyla oldukça iddialı. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nu transfer eden dizide aynı zaman Yaprak Dökümü Ferhunde ile hafızalara kazınan Deniz Çakır oynayacak. Diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Haberi Birsen Altuntaş verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çarpıntı gelecek sezonun en iddialı yapımlarından biri olacağa benziyor. Çünkü Sibel Taşçıoğlu var...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz Çakır var...
Birsen Altuntaş son olarak diziye Lizge Cömert'in eklendiği haberini verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın