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Survivor'da Şampiyon Açıklanmadan Önce Batuhan'ın Adem'e Yaptığı Hareket Tepki Çekti!

Survivor'da Şampiyon Açıklanmadan Önce Batuhan'ın Adem'e Yaptığı Hareket Tepki Çekti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.06.2025 - 15:18

2025 yılında Survivor muhteşem bir finalle son buldu. Dün akşam gerçekleşen final karşılaşmasında Batuhan ve Adem karşı karşıya geldi. Gecenin entrikası ve sosyal medya yorumları bitmek bilmedi. İzleyenler final gecesinden bir sahneye daha dikkat çektiler. Batuhan'ın belki de iyi niyetle yaptığı hareket tepki topladı.

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Survivor 2025 final akşamında kazanan daha açıklanmadan önce Batuhan, seyirciye Adem'i alkışlatmıştı.

Survivor 2025 final akşamında kazanan daha açıklanmadan önce Batuhan, seyirciye Adem'i alkışlatmıştı.

Heyecan dorukta başlayan Survivor büyük finali unutulmaz anlar yaşattı. Geceye dair sosyal medyada konuşulanlardan biri de Batuhan'ın, Adem'i alkışlattırması oldu.

Kendi sevenlerinden Adem için alkış istemişti.

Kendi sevenlerinden Adem için alkış istemişti.

Finali adını yazdıran iki isim ilk olarak Murat Ceylan'ın karşısına çıktı. Yarışmaya başlamadan önce sohbet ettiler. Batuhan bu esnada Adem için kendi sevenlerine seslenerek 'Adem ağabeye beni destekleyenlerden alkış istiyorum.' dedi ve kendisi de alkış tuttu. Batuhan'ın belki de iyi niyetle yaptığı bu hareket sosyal medyada 'Kendinden o kadar emindi ki bu hareketi bile yaptı.' tarzı yorumlara neden oldu.

Önce o anları hatırlayalım...

Sosyal medyada bu hareketin çok erken ve kasıtlı yapıldığına dair yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada bu hareketin çok erken ve kasıtlı yapıldığına dair yorumlar yapıldı.
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Batuhan'ın iyi niyetli olmadığını düşünenler oldu.

Batuhan'ın iyi niyetli olmadığını düşünenler oldu.
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Ve Adem'in çok bozulduğu belirtildi.

Ve Adem'in çok bozulduğu belirtildi.
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Sizce bu hareket kasıtlı mıydı?

Sizce bu hareket kasıtlı mıydı?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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