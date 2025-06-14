Survivor'da Şampiyon Açıklanmadan Önce Batuhan'ın Adem'e Yaptığı Hareket Tepki Çekti!
2025 yılında Survivor muhteşem bir finalle son buldu. Dün akşam gerçekleşen final karşılaşmasında Batuhan ve Adem karşı karşıya geldi. Gecenin entrikası ve sosyal medya yorumları bitmek bilmedi. İzleyenler final gecesinden bir sahneye daha dikkat çektiler. Batuhan'ın belki de iyi niyetle yaptığı hareket tepki topladı.
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Survivor 2025 final akşamında kazanan daha açıklanmadan önce Batuhan, seyirciye Adem'i alkışlatmıştı.
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Kendi sevenlerinden Adem için alkış istemişti.
Önce o anları hatırlayalım...
Sosyal medyada bu hareketin çok erken ve kasıtlı yapıldığına dair yorumlar yapıldı.
Batuhan'ın iyi niyetli olmadığını düşünenler oldu.
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Ve Adem'in çok bozulduğu belirtildi.
Sizce bu hareket kasıtlı mıydı?
Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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