Survivor'da Şampiyon Açıklanmadan Önce Batuhan'ın Adem'e Yaptığı Hareket Tepki Çekti!

Finali adını yazdıran iki isim ilk olarak Murat Ceylan'ın karşısına çıktı. Yarışmaya başlamadan önce sohbet ettiler. Batuhan bu esnada Adem için kendi sevenlerine seslenerek 'Adem ağabeye beni destekleyenlerden alkış istiyorum.' dedi ve kendisi de alkış tuttu. Batuhan'ın belki de iyi niyetle yaptığı bu hareket sosyal medyada 'Kendinden o kadar emindi ki bu hareketi bile yaptı.' tarzı yorumlara neden oldu.