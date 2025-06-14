Survivor'da Şampiyon Olamayan Batuhan, Acun Ilıcalı'yı Takipten Çıktı!

5-4, 5-1 ve 5-1'lik skorlarla şampiyonluk koltuğuna oturan Adem, böylece Survivor'da ikinci kez şampiyon oldu. Fakat sosyal medyada Adem'in şampiyonluğundan ziyade Batuhan'ın yarışmadaki halleri gündem oluyor.

Final bölümünün başındaki özgüvenli halleri ve kendi taraftarına Adem'i alkışlatması bir yana her etapta Adem'e yenilen Batuhan'ın giderek agresifleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Fakat Batuhan'ın Survivor bittikten sonraki ilk hamlesi herkesi şaşırttı.