Survivor'da Şampiyon Olamayan Batuhan, Acun Ilıcalı'yı Takipten Çıktı!
Survivor 2025'in büyük finali gerçekleşti. Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya'nın yarıştığı finalde Adem, Batuhan'ı ezici bir üstünlükle yendi. Adem, Survivor'da ikinci defa şampiyon olurken Batuhan, yarışma biter bitmez Acun Ilıcalı ve Survivor'ı takipten çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2025'in merakla beklenen finalinde Adem Kılıçcı, Batuhan Karacakaya'yı 3 turda da yenerek şampiyon oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'da şampiyonluğu açık ara farkla kaybeden Batuhan, yarışma bittikten hemen sonra Instagram'a koştu.
Siz Batuhan'ın bu hamlesini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın