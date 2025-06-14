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Survivor'da Şampiyon Olamayan Batuhan, Acun Ilıcalı'yı Takipten Çıktı!

Survivor'da Şampiyon Olamayan Batuhan, Acun Ilıcalı'yı Takipten Çıktı!

Acun Ilıcalı survivor Batuhan Karacakaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.06.2025 - 18:24 Son Güncelleme: 14.06.2025 - 18:32

Survivor 2025'in büyük finali gerçekleşti. Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya'nın yarıştığı finalde Adem, Batuhan'ı ezici bir üstünlükle yendi. Adem, Survivor'da ikinci defa şampiyon olurken Batuhan, yarışma biter bitmez Acun Ilıcalı ve Survivor'ı takipten çıktı.

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Survivor 2025'in merakla beklenen finalinde Adem Kılıçcı, Batuhan Karacakaya'yı 3 turda da yenerek şampiyon oldu.

Survivor 2025'in merakla beklenen finalinde Adem Kılıçcı, Batuhan Karacakaya'yı 3 turda da yenerek şampiyon oldu.

5-4, 5-1 ve 5-1'lik skorlarla şampiyonluk koltuğuna oturan Adem, böylece Survivor'da ikinci kez şampiyon oldu. Fakat sosyal medyada Adem'in şampiyonluğundan ziyade Batuhan'ın yarışmadaki halleri gündem oluyor.

Final bölümünün başındaki özgüvenli halleri ve kendi taraftarına Adem'i alkışlatması bir yana her etapta Adem'e yenilen Batuhan'ın giderek agresifleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Fakat Batuhan'ın Survivor bittikten sonraki ilk hamlesi herkesi şaşırttı.

Survivor'da şampiyonluğu açık ara farkla kaybeden Batuhan, yarışma bittikten hemen sonra Instagram'a koştu.

Survivor'da şampiyonluğu açık ara farkla kaybeden Batuhan, yarışma bittikten hemen sonra Instagram'a koştu.

Survivor finalinin hemen ardından Batuhan, ilk iş olarak Acun Ilıcalı'yı takip etmeyi bıraktı. Batuhan, ayrıca Survivor Türkiye'nin resmi Instagram hesabını da takipten çıktı.

Siz Batuhan'ın bu hamlesini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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