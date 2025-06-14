MasterChef'e İtalyan Yemeği Olarak "Salçalı Makarna" Yapmayı Teklif Eden Yarışmacı Damga Vurdu
MasterChef Türkiye bugün (14 Haziran) yeni sezonuyla başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan programda ön elemeler başlarken Antepli yarışmacı Yunus Yılmaz, üslubuyla yarışmaya damga vurdu.
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Survivor'un bitmesiyle beraber MasterChef Türkiye sonunda başladı.
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MasterChef ön elemesinde yarışan Yunus Yılmaz, üslubuyla keyifli anlar yaşattı.
İşte Antepli yarışmacının MasterChef'teki o anları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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