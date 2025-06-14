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MasterChef'e İtalyan Yemeği Olarak "Salçalı Makarna" Yapmayı Teklif Eden Yarışmacı Damga Vurdu

MasterChef'e İtalyan Yemeği Olarak "Salçalı Makarna" Yapmayı Teklif Eden Yarışmacı Damga Vurdu

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.06.2025 - 00:16

MasterChef Türkiye bugün (14 Haziran) yeni sezonuyla başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan programda ön elemeler başlarken Antepli yarışmacı Yunus Yılmaz, üslubuyla yarışmaya damga vurdu.

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Survivor'un bitmesiyle beraber MasterChef Türkiye sonunda başladı.

Survivor'un bitmesiyle beraber MasterChef Türkiye sonunda başladı.

2025 sezonuna hızlı bir giriş yapan MasterChef'in ilk bölümüne birbirinden renkli yarışmacılar damga vurdu. Bunlardan biri de Antepli Yunus Yılmaz isimli yarışmacı oldu.

MasterChef ön elemesinde yarışan Yunus Yılmaz, üslubuyla keyifli anlar yaşattı.

MasterChef ön elemesinde yarışan Yunus Yılmaz, üslubuyla keyifli anlar yaşattı.

Dünya mutfağıyla haşır neşir olduğunu söyleyen Yılmaz, İtalyan mutfağından makarnayı bildiğini ve salçalı makarna yaptığını belirtirken Rus yemeklerine Rus salatası örneğini verdi.

Yunus Yılmaz'ın o anları kısa sürede viral oldu.

İşte Antepli yarışmacının MasterChef'teki o anları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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