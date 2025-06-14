Oyunculuğu Bıraktığı İddia Edilen Şener Şen'den Hayranlarını Sevindiren Paylaşım
Yeşilçam'ın usta aktörlerinden Şener Şen'in oyunculuğu bıraktığına dair iddialar birkaç gündür sosyal medyayı ele geçirmiş durumda. Söz konusu durum Şener Şen hayranlarını çok üzerken usta aktör, Instagram hesabından paylaşımda bulundu. 'Yeni projelerde buluşmak dileğiyle' yazan Şener Şen, oyunculuğu bırakmadığını açıklamış oldu.
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Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in oyunculuğu bıraktığı yönündeki iddia, sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Instagram hesabından Zengin Mutfağı oyununda beraber rol aldığı oyuncularla fotoğrafını paylaşan Şener Şen, paylaşımıyla oyunculuğu bırakmadığını açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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