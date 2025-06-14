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Oyunculuğu Bıraktığı İddia Edilen Şener Şen'den Hayranlarını Sevindiren Paylaşım

Oyunculuğu Bıraktığı İddia Edilen Şener Şen'den Hayranlarını Sevindiren Paylaşım

Şener Şen
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.06.2025 - 20:31

Yeşilçam'ın usta aktörlerinden Şener Şen'in oyunculuğu bıraktığına dair iddialar birkaç gündür sosyal medyayı ele geçirmiş durumda. Söz konusu durum Şener Şen hayranlarını çok üzerken usta aktör, Instagram hesabından paylaşımda bulundu. 'Yeni projelerde buluşmak dileğiyle' yazan Şener Şen, oyunculuğu bırakmadığını açıklamış oldu.

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Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in oyunculuğu bıraktığı yönündeki iddia, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in oyunculuğu bıraktığı yönündeki iddia, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Geçtiğimiz günlerde Zengin Mutfağı adlı oyunla 400. kez sahneye çıkan Şener Şen, bu sahnesinin ardından kameralara konuşmuştu.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Şener Şen kendisine yöneltilen 'Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?' sorusuna 'Hayır, bitti.' demiş ve sosyal medyada Şener Şen'in oyunculuğu bıraktığı haberleri yayılmıştı.

Instagram hesabından Zengin Mutfağı oyununda beraber rol aldığı oyuncularla fotoğrafını paylaşan Şener Şen, paylaşımıyla oyunculuğu bırakmadığını açıkladı.

Instagram hesabından Zengin Mutfağı oyununda beraber rol aldığı oyuncularla fotoğrafını paylaşan Şener Şen, paylaşımıyla oyunculuğu bırakmadığını açıkladı.

Şener Şen'in paylaşımında 'Zengin Mutfağı oyunumuz yaklaşık 7 yıldan sonra sona erdi. Başta seyircilerimiz olmak üzere birlikte çalıştığımız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarım Onay Kaya, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, U. Arda Başkan’ın oyunun başarısında büyük katkıları oldu. Birikte çok güzel anılar biriktirdik.. Şimdi uzunca bir tatil zamanı… Yeni projelerde buluşmak dileğiyle...' ifadeleri yer aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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