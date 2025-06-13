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Bir Devrin Sonu Geldi: Hasçelikler and the City Final Bölümü Yayınlandı

Bir Devrin Sonu Geldi: Hasçelikler and the City Final Bölümü Yayınlandı

Youtube dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.06.2025 - 20:17

İçerik üreticisi Sude Belkıs'ın enfes zihninden çıkan 'Hasçelikler and the City' eylül ayından beri YouTube'da fırtına gibi esiyor. Aslında hepimizin bir yerlerden tanıyıp bildiği noktalara değinerek kendi deyimi olan 'oyun arkadaşlarıyla' Hasçelikler evrenini kuran Sude Belkıs, 9 aylık serüveni Buse ve Uğur'un düğünüyle noktaladı. Haliyle Hasçelikler'in final bölümüne yorum yağdı.

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Eylül ayından beri evlerimize konuk olan Hasçelik ailesi, final bölümüyle efsane bir sona imza attı.

Eylül ayından beri evlerimize konuk olan Hasçelik ailesi, final bölümüyle efsane bir sona imza attı.

Sude Belkıs'ın arkadaşları Elifnaz ve Nergis'le beraber kurduğu Hasçelikler evreni, sezonlarca sürebilecek nefis bir iş. Türk toplumunu, aile ilişkilerini inanılmaz gerçekçi bir yönle inceleyip ele alan Sude Belkıs, hepimizin çevresinde yer alan sinsi kuzen, kıskanç yenge, her şeye karışan abla figürlerini YouTube'la evlerimize taşıdı.

İzlerken seyirciyi sık sık geçmişe götürüp 'Bunu ben de yaşamıştım' dedirten Hasçelikler and the City, dizinin başından beri toksik ilişki içerisinde olup 'elalem ne der' diye yaşayan Buse ve sevgilisi Uğur'un düğünüyle sona erdi.

Yılın düğünü, pek çok ters köşe ve hatta ilk bölüme göndermeler bile taşıdı. Tabii şimdi spoiler vermek olmaz!

Hasçelikler and the City'nin final bölümü seyirciden tam not alsa da bu zamansız vedaya sitemler de oldu.

İşte Hasçelikler and the City'nin final bölümüne gelen yorumlar:

İşte Hasçelikler and the City'nin final bölümüne gelen yorumlar:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Yeni nesilden o kadar uzağım ki. Çok mu iyiydi