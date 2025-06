Bir Devrin Sonu Geldi: Hasçelikler and the City Final Bölümü Yayınlandı

Sude Belkıs'ın arkadaşları Elifnaz ve Nergis'le beraber kurduğu Hasçelikler evreni, sezonlarca sürebilecek nefis bir iş. Türk toplumunu, aile ilişkilerini inanılmaz gerçekçi bir yönle inceleyip ele alan Sude Belkıs, hepimizin çevresinde yer alan sinsi kuzen, kıskanç yenge, her şeye karışan abla figürlerini YouTube'la evlerimize taşıdı.

İzlerken seyirciyi sık sık geçmişe götürüp 'Bunu ben de yaşamıştım' dedirten Hasçelikler and the City, dizinin başından beri toksik ilişki içerisinde olup 'elalem ne der' diye yaşayan Buse ve sevgilisi Uğur'un düğünüyle sona erdi.

Yılın düğünü, pek çok ters köşe ve hatta ilk bölüme göndermeler bile taşıdı. Tabii şimdi spoiler vermek olmaz!

Hasçelikler and the City'nin final bölümü seyirciden tam not alsa da bu zamansız vedaya sitemler de oldu.