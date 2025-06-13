Bir Devrin Sonu Geldi: Hasçelikler and the City Final Bölümü Yayınlandı
İçerik üreticisi Sude Belkıs'ın enfes zihninden çıkan 'Hasçelikler and the City' eylül ayından beri YouTube'da fırtına gibi esiyor. Aslında hepimizin bir yerlerden tanıyıp bildiği noktalara değinerek kendi deyimi olan 'oyun arkadaşlarıyla' Hasçelikler evrenini kuran Sude Belkıs, 9 aylık serüveni Buse ve Uğur'un düğünüyle noktaladı. Haliyle Hasçelikler'in final bölümüne yorum yağdı.
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Eylül ayından beri evlerimize konuk olan Hasçelik ailesi, final bölümüyle efsane bir sona imza attı.
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İşte Hasçelikler and the City'nin final bölümüne gelen yorumlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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