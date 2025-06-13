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Oyuncuların Oyunculukta Zirveye Çıktığı Sahneleri Paylaşan Kullanıcılar Seyir Zevki Yaşattı!

Oyuncuların Oyunculukta Zirveye Çıktığı Sahneleri Paylaşan Kullanıcılar Seyir Zevki Yaşattı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.06.2025 - 13:23

Sosyal medyada film ve dizi tutkunları herkesi heyecanlandıran bir akım başlattılar. '@lidsuniverse' adlı bir X kullanıcısının 'Herhangi bi oyuncunun oyunculukta zirveye çıktığı an' paylaşımı milyonlarca etkileşim aldı. Kullanıcılar paylaşımlarıyla alıntıyı süslediler. Sahneler, oyunculuk sanatının ne denli etkileyici olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. 

Kimi bir bakışla, kimi tek bir cümleyle izleyicinin kalbine dokunan bu anlar yeniden hatırlanınca seyir zevki yüksek anlar yaşandı. “İşte bu sahnede oyunculuk zirve yapmış” dedirten performanslar...

Kaynak: https://x.com/lidsuniverse/status/193...
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1. Muhteşem Yüzyıl dizisinden o sahne bir kez daha büyüledi.

2. Poyraz Karayel'in o unutulmaz sahnesi de paylaşımlar arasında yer aldı.

3. Masumlar Apartmanı

4. Merhamet dizisini hatırlar mısınız, Özgü Namal'ın oyunculuğu belli ki izleyenleri epey sarsmış.

5. Kuzey Güney'de Ali'nin öldüğü sahne...

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6. Delibal

7. Suskunlar içimizde bir yaradır.

8. Halit Ergenç susarak oynamış resmen!

9. Sen Anlat Karadeniz zaten hikayesi ile vurucuydu ama bu sahne...

10. İçerde

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11. Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu resital yaşatmıştı.

12. Yargı - Pınar Deniz

13. Fi dizisinde Serenay Sarıkaya "Duru" karakterini muhteşem oynamıştı.

14. Kızılcık Şerbeti sezon finalinde Emrah Altıntoprak'ın oyunculuğu çok konuşulmuştu.

15. Siz ne düşünüyorsunuz?

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16. Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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