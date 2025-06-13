Gibi'nin Finalinin Ardından Feyyaz Yiğit'ten Sürpriz Haber Geldi: Usta Oyuncuyla Aynı Filmde Oynayacak!

Yönetmen koltuğunda Mert Baykal'ın yer aldığı film, en az Gibi kadar eğlenceli ve çarpıcı olacak gibi görünüyor. Temmuz ayında sete çıkması planlanan film, tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından 14 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.

Siz bu ikilinin aynı projede buluşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...