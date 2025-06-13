Gibi'nin Finalinin Ardından Feyyaz Yiğit'ten Sürpriz Haber Geldi: Usta Oyuncuyla Aynı Filmde Oynayacak!
6 sezon boyunca izleyiciye kocaman bir kahkaha tufanı yaşatan Gibi dizisi geçtiğimiz günlerde final bölümüyle son kez yayınlanmıştı. Herkes Gibi'nin bitişine üzülürken, dizinin başrolü ve senaristi Feyyaz Yiğit'ten sürpriz bir haber geldi.
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Usta oyuncu Haluk Bilginer ile senarist ve oyuncu Feyyaz Yiğit, aynı sinema filminde bir araya geliyor.
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Ve asıl güzel haber ve Gibi hayranlarını sevindirecek detay şu ki filmin senaryosu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi tarafından kaleme alındı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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