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Gibi'nin Finalinin Ardından Feyyaz Yiğit'ten Sürpriz Haber Geldi: Usta Oyuncuyla Aynı Filmde Oynayacak!

Gibi'nin Finalinin Ardından Feyyaz Yiğit'ten Sürpriz Haber Geldi: Usta Oyuncuyla Aynı Filmde Oynayacak!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.06.2025 - 11:52

6 sezon boyunca izleyiciye kocaman bir kahkaha tufanı yaşatan Gibi dizisi geçtiğimiz günlerde final bölümüyle son kez yayınlanmıştı. Herkes Gibi'nin bitişine üzülürken, dizinin başrolü ve senaristi Feyyaz Yiğit'ten sürpriz bir haber geldi.

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Usta oyuncu Haluk Bilginer ile senarist ve oyuncu Feyyaz Yiğit, aynı sinema filminde bir araya geliyor.

Usta oyuncu Haluk Bilginer ile senarist ve oyuncu Feyyaz Yiğit, aynı sinema filminde bir araya geliyor.

Proje, yalnızca oyuncu kadrosuyla değil, teknik özelliğiyle de Türk sinema tarihinde bir ilke imza atacak. Gişe rekorları kırmış bir Fransız filminden uyarlanan yapım, IMAX formatında vizyona giren ilk Türk filmi olacak.

Ve asıl güzel haber ve Gibi hayranlarını sevindirecek detay şu ki filmin senaryosu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi tarafından kaleme alındı.

Ve asıl güzel haber ve Gibi hayranlarını sevindirecek detay şu ki filmin senaryosu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi tarafından kaleme alındı.

Yönetmen koltuğunda Mert Baykal'ın yer aldığı film, en az Gibi kadar eğlenceli ve çarpıcı olacak gibi görünüyor. Temmuz ayında sete çıkması planlanan film, tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından 14 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.

Siz bu ikilinin aynı projede buluşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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