Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezonu Hakkında Dolaşan İddia Sevenlerini Şaşkına Çevirdi!

Diğer bir iddiaya göre ise yeni sezon toplamda 37 bölüm sürecek. Tıpkı diğer sezonlar gibi... Son olarak ise reytingler konuşacak. Reytinglerin gidişatına göre belki karar değişebilir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Şerbo artık tadında bitmeli mi? Yorumlarda buluşalım...