Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezonu Hakkında Dolaşan İddia Sevenlerini Şaşkına Çevirdi!
Kaynak: https://vt.tiktok.com/ZSkmN35aq/
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 3 sezonu istikrarlı reyting oranlarıyla zirvede kapattı. En son dizide Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun gidişiyle farklı bir noktaya evrilmişti. Sezon finali sonrası dizinin yeni sezonu ile ilgili sosyal medyada yayılan iddia sevenlerini üzdü.
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Geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti efsane bir bölümle sezona ara verdi.
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Sezon finalinde Mustafa herkesi vurdu, abartıyoruz, hayatta kalan tek kişi kendisi bile olabilir.
Bu dedikodulara bir nevi yanıt, yapımcıdan gelmişti.
Sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre ise Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor olabiliriz.
Yani, Eylül'de yeniden ve son kez buluşuyor olabiliriz.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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