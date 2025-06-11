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Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezonu Hakkında Dolaşan İddia Sevenlerini Şaşkına Çevirdi!

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezonu Hakkında Dolaşan İddia Sevenlerini Şaşkına Çevirdi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.06.2025 - 21:24

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 3 sezonu istikrarlı reyting oranlarıyla zirvede kapattı. En son dizide Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun gidişiyle farklı bir noktaya evrilmişti. Sezon finali sonrası dizinin yeni sezonu ile ilgili sosyal medyada yayılan iddia sevenlerini üzdü.

Kaynak: https://vt.tiktok.com/ZSkmN35aq/
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Geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti efsane bir bölümle sezona ara verdi.

Geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti efsane bir bölümle sezona ara verdi.

Diziden Pembe karakterinin ayrılışı Şerbo hayranlarını bir miktar üzmüştü. Hatta hikayenin Pembe'siz nasıl devam edeceği de merak konusu olmuştu. Ancak Kızılcık Şerbeti yine yaptı yapacağını.

Sezon finalinde Mustafa herkesi vurdu, abartıyoruz, hayatta kalan tek kişi kendisi bile olabilir.

Sezon finalinde Mustafa herkesi vurdu, abartıyoruz, hayatta kalan tek kişi kendisi bile olabilir.

Sezon finalinde birçok karakterin Mustafa tarafından vurulduğu görüldü. Bu nedenle yeni sezonda kadroda büyük bir değişim yaşanacağı dedikoduları yayıldı.

Bu dedikodulara bir nevi yanıt, yapımcıdan gelmişti.

Bu dedikodulara bir nevi yanıt, yapımcıdan gelmişti.

Muhteşem bir sezon finalinin ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut, 'Yeni sezonda bakalım kimler gidecek, kimler kalacak' sözleriyle ekipte değişiklikler olacağı sinyallerini verdi.

Sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre ise Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor olabiliriz.

Sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre ise Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor olabiliriz.

TikTok'ta Kızılcık Şerbeti ile ilgili dolaşan bir iddiaya göre, gelecek sezon için artık bitirme kararı alındı. Yapımcı hikayeyi daha fazla uzatmadan tadında bırakmak istiyor ve yeni sezonun hikayesi de buna yönelik olacak.

Yani, Eylül'de yeniden ve son kez buluşuyor olabiliriz.

Yani, Eylül'de yeniden ve son kez buluşuyor olabiliriz.

Diğer bir iddiaya göre ise yeni sezon toplamda 37 bölüm sürecek. Tıpkı diğer sezonlar gibi... Son olarak ise reytingler konuşacak. Reytinglerin gidişatına göre belki karar değişebilir. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Şerbo artık tadında bitmeli mi? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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