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Nihal Candan'ın Yıllar Önce İşte Benim Stilim'de Bir Yarışmacıya Kilosu ile İlgili Sözleri Yeniden Gündem Oldu

Nihal Candan'ın Yıllar Önce İşte Benim Stilim'de Bir Yarışmacıya Kilosu ile İlgili Sözleri Yeniden Gündem Oldu

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.06.2025 - 19:27

Bir süredir yeme bozukluğu ile mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde neredeyse ölümden döndü. Hastalığı yüzünden 29 kiloya kadar düşen Candan'ın, yıllar önce katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasında bir yarışmacıya kilosu ile ilgili söylediği sözler yeniden gündem oldu.

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Şimdilerde hastanede anoreksiya nervoza (yeme bozukluğu) nedeniyle tedavi gören Nihal Candan'ı yıllar önce İşte Benim Stilim yarışmasında izlemiştik.

Şimdilerde hastanede anoreksiya nervoza (yeme bozukluğu) nedeniyle tedavi gören Nihal Candan'ı yıllar önce İşte Benim Stilim yarışmasında izlemiştik.

O dönem yarışmada sivri dili ile tanınan ünlü isim, yarışma sonrası sosyal medya fenomenliğine devam etti. Herkes onu kardeşi Bahar Candan ile sosyal medyadaki pozları ile tanıyordu.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Daha sonra Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle 5,5 ay sonra cezaevinden tahliye edilmişti. Bu süreçte aşırı kilo veren Nihal Candan, röportajlarında hasta olmadığını söylemişti. Aksine zayıf olmayı seviyorum, demişti.

Ancak kısa bir süre önce alelacele hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Bahar Candan ablası için dualar istedi.

Ancak kısa bir süre önce alelacele hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Bahar Candan ablası için dualar istedi.

Sevenlerinin geçmiş olsun dileklerinin ardından bugün güzel haber geldi. Nihal Candan'ın tedaviye cevap verdiği duyuruldu. İyileşmeye başladığı haberi herkesi sevindirirken sosyal medyada bir görüntü gündeme geldi.

Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim'de yıllar önce bir yarışmacının kilosuyla ilgili söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim'de yıllar önce bir yarışmacının kilosuyla ilgili söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Yarışmada zayıflığı ile gündem olan Sima Şerafettinova'ya Nihal Candan'ın sözlerine sosyal medyadan yorumlar geldi. İzleyenler 'Büyük konuşmamak gerekiyormuş.' diye yazdılar.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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