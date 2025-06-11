Nihal Candan'ın Yıllar Önce İşte Benim Stilim'de Bir Yarışmacıya Kilosu ile İlgili Sözleri Yeniden Gündem Oldu
Bir süredir yeme bozukluğu ile mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde neredeyse ölümden döndü. Hastalığı yüzünden 29 kiloya kadar düşen Candan'ın, yıllar önce katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasında bir yarışmacıya kilosu ile ilgili söylediği sözler yeniden gündem oldu.
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Şimdilerde hastanede anoreksiya nervoza (yeme bozukluğu) nedeniyle tedavi gören Nihal Candan'ı yıllar önce İşte Benim Stilim yarışmasında izlemiştik.
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Nihal ve Bahar Candan kardeşler Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Ancak kısa bir süre önce alelacele hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Bahar Candan ablası için dualar istedi.
Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim'de yıllar önce bir yarışmacının kilosuyla ilgili söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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