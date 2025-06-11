Nihal Candan'ın Yıllar Önce İşte Benim Stilim'de Bir Yarışmacıya Kilosu ile İlgili Sözleri Yeniden Gündem Oldu

Bir süredir yeme bozukluğu ile mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde neredeyse ölümden döndü. Hastalığı yüzünden 29 kiloya kadar düşen Candan'ın, yıllar önce katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasında bir yarışmacıya kilosu ile ilgili söylediği sözler yeniden gündem oldu.