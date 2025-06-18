Bereketli Topraklar'da Ünlü Oyuncunun Yerini Alan Engin Akyürek İçin Partner Tahminleri Başladı!
Kaynak: https://x.com/dedikoducucocuk/status/...
Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir ekranlarda oldukça etkili oldu. Reytingleri yükselen dizi sonrası yeni sezon için hazırlıkları başlayan aşiret dizilerinden biri de 'Bereketli Topraklar' oldu. Geçtiğimiz gün, merakla beklenen dizide başrol değişikliği yaşandı. Caner Cindoruk'un yerini Engin Akyürek aldı. Ünlü oyuncunun ana karakter olması sonrası kullanıcılar Akyürek'in partnerleri konusunda tahminlere başladı.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi hasret kalınan aşiret yapımlarına olan özlemi dindirmişti.
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Sarp Akkaya, Bilal Yiğit Koçak, Gizem Kızıl gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin başrolünde Caner Cindoruk'un olacağı açıklanmıştı.
Bakalım kullanıcılar, Engin Akyürek'in partnerinin kim olmasını istiyor...
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Peki sizce Engin Akyürek'in "Bereketli Topraklar" dizisindeki partneri kim olmalı? Hadi yorumlara...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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