Bereketli Topraklar'da Ünlü Oyuncunun Yerini Alan Engin Akyürek İçin Partner Tahminleri Başladı!

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı dizi kısa süre sonra adeta fenomen haline geldi. Üst üste reyting rekorları kıran Uzak Şehir yeni sezondaki aşiret dizileri için de yol gösterici oldu.

Birçok kanal aşiret dizi çekmek için kolları sıvadı. Bunlarda biri de Show TV oldu. Yeni sezonda Adana'da çekilecek Bereketli Topraklar dizisinin hazırlıkları da tam gaz devam ediyor.