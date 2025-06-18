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Bereketli Topraklar'da Ünlü Oyuncunun Yerini Alan Engin Akyürek İçin Partner Tahminleri Başladı!

Bereketli Topraklar'da Ünlü Oyuncunun Yerini Alan Engin Akyürek İçin Partner Tahminleri Başladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.06.2025 - 11:49

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir ekranlarda oldukça etkili oldu. Reytingleri yükselen dizi sonrası yeni sezon için hazırlıkları başlayan aşiret dizilerinden biri de 'Bereketli Topraklar' oldu. Geçtiğimiz gün, merakla beklenen dizide başrol değişikliği yaşandı. Caner Cindoruk'un yerini Engin Akyürek aldı. Ünlü oyuncunun ana karakter olması sonrası kullanıcılar Akyürek'in partnerleri konusunda tahminlere başladı.

Kaynak: https://x.com/dedikoducucocuk/status/...
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi hasret kalınan aşiret yapımlarına olan özlemi dindirmişti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi hasret kalınan aşiret yapımlarına olan özlemi dindirmişti.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı dizi kısa süre sonra adeta fenomen haline geldi. Üst üste reyting rekorları kıran Uzak Şehir yeni sezondaki aşiret dizileri için de yol gösterici oldu. 

Birçok kanal aşiret dizi çekmek için kolları sıvadı. Bunlarda biri de Show TV oldu. Yeni sezonda Adana'da çekilecek Bereketli Topraklar dizisinin hazırlıkları da tam gaz devam ediyor.

Sarp Akkaya, Bilal Yiğit Koçak, Gizem Kızıl gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin başrolünde Caner Cindoruk'un olacağı açıklanmıştı.

Sarp Akkaya, Bilal Yiğit Koçak, Gizem Kızıl gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin başrolünde Caner Cindoruk'un olacağı açıklanmıştı.

Ancak geçtiğimiz gün konuya dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş, 'Bereketli Topraklar' dizisinde 'Ömer Bereketoğlu' karakterinin Engin Akyürek olacağı açıklandı. 

Son olarak 2023 yılında ekranlara gelen 'Adım Farah'ta başrolü Demet Özdemir'le paylaşan Akyürek'in aşiret dizisinin ana karakteri olması sonrası partner tahminleri de başladı. 'Dedikoducu Çocuk' hesabının sorusu üzerine sosyal medya kullanıcıları birçok ünlü kadın oyuncunun adını verdi.

Bakalım kullanıcılar, Engin Akyürek'in partnerinin kim olmasını istiyor...

Bakalım kullanıcılar, Engin Akyürek'in partnerinin kim olmasını istiyor...
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Peki sizce Engin Akyürek'in "Bereketli Topraklar" dizisindeki partneri kim olmalı? Hadi yorumlara...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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