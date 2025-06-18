Set Çalışanından Murat Soner'in Eleştirdiği Uzak Şehir'de Rol Almasıyla İlgili Tepkilere İmalı Cevap!

Fenomen set çalışanı, Soner'e gelen eleştirilere yönelik imalı bir cevap verdi. 'Hem Murat Soner'i tebrik ederim hem de Uzak Şehir'in pr ekibini tebrik ederim. Daha önce başka firmalar da Murat Soner'e kendi reklamlarını yaptırdılar.' diyen Yalçın 'Adam size hayrına mı yapıyor bu işleri? Siz bu dizileri izlemeyin, dizilerden soğuyun diye yapmıyor ki...'