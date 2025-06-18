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Set Çalışanından Murat Soner'in Eleştirdiği Uzak Şehir'de Rol Almasıyla İlgili Tepkilere İmalı Cevap!

Set Çalışanından Murat Soner'in Eleştirdiği Uzak Şehir'de Rol Almasıyla İlgili Tepkilere İmalı Cevap!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.06.2025 - 13:57

Dizi ve filmlere yönelik eleştirileriyle tanıdığımız Murat Soner, Uzak Şehir'de rol aldığı için gündeme bomba gibi düştü. Soner videolarında ağır şekilde eleştirdiği aşiret dizisinin sezon finalinde rol aldığı için bir kesim tarafından eleştirildi. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın da bu konuyla ilgili tepkilere yönelik bir açıklama yaptı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DLA5To...
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YouTube kanalından yaptığı dizi ve film eleştirileriyle geniş bir kitle tarafından tanınan Murat Soner sert yorumlarıyla nam salmıştı.

YouTube kanalından yaptığı dizi ve film eleştirileriyle geniş bir kitle tarafından tanınan Murat Soner sert yorumlarıyla nam salmıştı.

Yerli-yabancı birçok yapıma yönelik eleştirilerde bulunan Murat Soner, reyting rekorlarına imza atan aşiret dizisini 'TÖRE - NOMIS - İNTİKOM!' başlığıyla sağlam şekilde eleştirmişti.

Bu videodan birkaç ay sonra eleştirdiği popüler dizinin sezon finalinde figüran olarak kamera karşısına geçen Murat Soner tepkilerin de odağı olmuştu.

Kullanıcılardan gelen tepkileri de içeriğimizde derlemiştik:

Bir kitle tarafından ağır şekilde eleştirilen Murat Soner dizide rol alması sonrası tepkilere de yanıt vermişti:

Tepkilerin hala sosyal medyada gündeme gelmesiyle bu konu set çalışanı Yener Yalçın'a da iletildi.

Tepkilerin hala sosyal medyada gündeme gelmesiyle bu konu set çalışanı Yener Yalçın'a da iletildi.

Fenomen set çalışanı, Soner'e gelen eleştirilere yönelik imalı bir cevap verdi. 'Hem Murat Soner'i tebrik ederim hem de Uzak Şehir'in pr ekibini tebrik ederim. Daha önce başka firmalar da Murat Soner'e kendi reklamlarını yaptırdılar.' diyen Yalçın 'Adam size hayrına mı yapıyor bu işleri? Siz bu dizileri izlemeyin, dizilerden soğuyun diye yapmıyor ki...'

Yener Yalçın'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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