Set Çalışanından Murat Soner'in Eleştirdiği Uzak Şehir'de Rol Almasıyla İlgili Tepkilere İmalı Cevap!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DLA5To...
Dizi ve filmlere yönelik eleştirileriyle tanıdığımız Murat Soner, Uzak Şehir'de rol aldığı için gündeme bomba gibi düştü. Soner videolarında ağır şekilde eleştirdiği aşiret dizisinin sezon finalinde rol aldığı için bir kesim tarafından eleştirildi. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın da bu konuyla ilgili tepkilere yönelik bir açıklama yaptı.
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YouTube kanalından yaptığı dizi ve film eleştirileriyle geniş bir kitle tarafından tanınan Murat Soner sert yorumlarıyla nam salmıştı.
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Tepkilerin hala sosyal medyada gündeme gelmesiyle bu konu set çalışanı Yener Yalçın'a da iletildi.
Yener Yalçın'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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