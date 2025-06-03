Diziyi Fena Eleştirmişti: Murat Soner'in Uzak Şehir'in Sezon Finalinde Rol Alması Dile Düştü!
YouTube hesabından dizi ve filmlerle ilgili yaptığı eleştiri videolarıyla tanınan Murat Soner gündemin öne çıkan isimlerinden oldu. Yaklaşık 6 ay önce Uzak Şehir dizisiyle ilgili sağlam bir eleştiri videosu çeken Soner herkesi şaşırttı. Murat Soner dün akşam yayınlanan aşiret dizisi Uzak Şehir'in sezon finalinde rol aldı. Bu anlarsa şaşkına dönen izleyicilerin diline düştü.
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YouTube hesabındaki kanalından dizi ve film eleştirileri videolarıyla tanınan Murat Soner göndermeli ve sert yorumlarıyla tanınıyor.
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Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dün akşam (2 Haziran) sezon finali bölümüyle ekranlara yine damgasını vurdu.
Murat Soner'se 'Benzettik mi yoksa bu sahne gerçek mi?' diye sorgulayan izleyicilere yanıt gibi bir cevap verdi
İşte Murat Soner'in Uzak Şehir sahnesi...
İzleyicilerden gelen tepkileri de buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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