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Diziyi Fena Eleştirmişti: Murat Soner'in Uzak Şehir'in Sezon Finalinde Rol Alması Dile Düştü!

Diziyi Fena Eleştirmişti: Murat Soner'in Uzak Şehir'in Sezon Finalinde Rol Alması Dile Düştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
03.06.2025 - 10:58

YouTube hesabından dizi ve filmlerle ilgili yaptığı eleştiri videolarıyla tanınan Murat Soner gündemin öne çıkan isimlerinden oldu. Yaklaşık 6 ay önce Uzak Şehir dizisiyle ilgili sağlam bir eleştiri videosu çeken Soner herkesi şaşırttı. Murat Soner dün akşam yayınlanan aşiret dizisi Uzak Şehir'in sezon finalinde rol aldı. Bu anlarsa şaşkına dönen izleyicilerin diline düştü.

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YouTube hesabındaki kanalından dizi ve film eleştirileri videolarıyla tanınan Murat Soner göndermeli ve sert yorumlarıyla tanınıyor.

YouTube hesabındaki kanalından dizi ve film eleştirileri videolarıyla tanınan Murat Soner göndermeli ve sert yorumlarıyla tanınıyor.

Birçok yapım hakkında sağlam eleştirilerde bulunan ve neredeyse hiçbir diziyi beğenmeyen Soner bundan 6 ay kadar önce Uzak Şehir'i masaya yatırmıştı. 

Uzun zaman sonra yayınlanan aşiret dizisi Uzak Şehir'i 'TÖRE - NOMIS - İNTİKOM!' başlığıyla eleştirmişti.

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dün akşam (2 Haziran) sezon finali bölümüyle ekranlara yine damgasını vurdu.

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dün akşam (2 Haziran) sezon finali bölümüyle ekranlara yine damgasını vurdu.

Cihan ve Alya'nın sonunda öpüştüğü sezon finalinde herkesi şoke eden bir an daha yaşandı. O da diziyi epey eleştiren Murat Soner'in sezon finalinin bir bölümünde rol alması oldu. Elbette Soner'in yer aldığı sahneyse kısa sürede X'te trendler arasına girdi.

Murat Soner'se 'Benzettik mi yoksa bu sahne gerçek mi?' diye sorgulayan izleyicilere yanıt gibi bir cevap verdi

Murat Soner'se 'Benzettik mi yoksa bu sahne gerçek mi?' diye sorgulayan izleyicilere yanıt gibi bir cevap verdi
twitter.com

Soner'in geçtiğimiz haftalarda setten paylaşımlar yaptığı ve sezon finalinde rol aldığını da açıkladığı ortaya çıktı.

İşte Murat Soner'in Uzak Şehir sahnesi...

İzleyicilerden gelen tepkileri de buradan görebilirsiniz...

İzleyicilerden gelen tepkileri de buradan görebilirsiniz...
twitter.com
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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