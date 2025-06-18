Elçin Sangu Son 10 Yılın En Çok İzlenen Yaz Dizisinin Kiralık Aşk Olmasına Kayıtsız Kalamadı!

Ekranlarda yine oldukça yoğun geçen bir sezonun sonuna gelindi. Birbirinden iddialı yapımlardan kimileri final yaptı kimileri de yeni sezonda ekranlara dönmek üzere ara verdi. Sezon arasıyla birlikte tüm gözler yaz dizilerine çevrildi. Box Office Türkiye Aile Saadeti, Çift Kişilik Oda gibi yaz dizilerinin başlaması sonra bir paylaşımda bulundu. Son 10 yılın en çok izlenen dizileri listesinin en başında Kiralık Aşk yer aldı. Unutulmaz dizinin zirveye oturduğunu gören başrollerden Elçin Sangu bu haber karşısında kayıtsız kalamadı.