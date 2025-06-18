Elçin Sangu Son 10 Yılın En Çok İzlenen Yaz Dizisinin Kiralık Aşk Olmasına Kayıtsız Kalamadı!
Ekranlarda yine oldukça yoğun geçen bir sezonun sonuna gelindi. Birbirinden iddialı yapımlardan kimileri final yaptı kimileri de yeni sezonda ekranlara dönmek üzere ara verdi. Sezon arasıyla birlikte tüm gözler yaz dizilerine çevrildi. Box Office Türkiye Aile Saadeti, Çift Kişilik Oda gibi yaz dizilerinin başlaması sonra bir paylaşımda bulundu. Son 10 yılın en çok izlenen dizileri listesinin en başında Kiralık Aşk yer aldı. Unutulmaz dizinin zirveye oturduğunu gören başrollerden Elçin Sangu bu haber karşısında kayıtsız kalamadı.
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Yoğun geçen televizyon sezonunda sona gelindi ve ekranlar yeniden yaz dizilerine kaldı.
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Box Office Türkiye'nin paylaşımına göre, romantik komedi türündeki Kiralık Aşk son 10 yılın en çok izlenen yaz dizisi oldu.
X hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu "Yıllardır bizi yalnız bırakmadığınız için tüm kalbimle teşekkür ederim" dedi.
Sangu'nun bu paylaşımını gören 'Koriş'imiz Onur Büyüktopçu'dan da kalp emojileri geldi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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