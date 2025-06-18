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Elçin Sangu Son 10 Yılın En Çok İzlenen Yaz Dizisinin Kiralık Aşk Olmasına Kayıtsız Kalamadı!

Elçin Sangu Son 10 Yılın En Çok İzlenen Yaz Dizisinin Kiralık Aşk Olmasına Kayıtsız Kalamadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.06.2025 - 16:23

Ekranlarda yine oldukça yoğun geçen bir sezonun sonuna gelindi. Birbirinden iddialı yapımlardan kimileri final yaptı kimileri de yeni sezonda ekranlara dönmek üzere ara verdi. Sezon arasıyla birlikte tüm gözler yaz dizilerine çevrildi. Box Office Türkiye Aile Saadeti, Çift Kişilik Oda gibi yaz dizilerinin başlaması sonra bir paylaşımda bulundu. Son 10 yılın en çok izlenen dizileri listesinin en başında Kiralık Aşk yer aldı. Unutulmaz dizinin zirveye oturduğunu gören başrollerden Elçin Sangu bu haber karşısında kayıtsız kalamadı.

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Yoğun geçen televizyon sezonunda sona gelindi ve ekranlar yeniden yaz dizilerine kaldı.

Yoğun geçen televizyon sezonunda sona gelindi ve ekranlar yeniden yaz dizilerine kaldı.

Bazıları sadece yazın karşımıza çıkıp unutulurken bazılarıysa Türk dizi tarihine damga vurmayı başardı. Bunlardan bir tanesi de şüphesiz ki Kiralık Aşk dizisi oldu. Başrollerinde Elçin Sangu ve Barış Arduç'un yer aldığı eğlenceli dizi 20 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 69. bölümüyle ekranlara veda etmişti. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla unutulmaz olan Kiralık Aşk birçok repliğiyle de akıllara kazındı.

Box Office Türkiye'nin paylaşımına göre, romantik komedi türündeki Kiralık Aşk son 10 yılın en çok izlenen yaz dizisi oldu.

Box Office Türkiye'nin paylaşımına göre, romantik komedi türündeki Kiralık Aşk son 10 yılın en çok izlenen yaz dizisi oldu.

Salih Bademci, Müjde Uzman, Seçkin Özdemir, Sinem Uslu, Onur Büyüktopçu, Nergis Kumbasar, Levent Ülgen gibi isimlerin kadrosuna renk kattığı dizide 'Ömer'i canlandıran Barış Arduç'la başrolü paylaşıp 'Defne' olarak gönüllere taht kuran Elçin Sagu da bu habere kayıtsız kalamadı.

X hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu "Yıllardır bizi yalnız bırakmadığınız için tüm kalbimle teşekkür ederim" dedi.

X hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu "Yıllardır bizi yalnız bırakmadığınız için tüm kalbimle teşekkür ederim" dedi.
twitter.com

Sangu'nun bu paylaşımını gören 'Koriş'imiz Onur Büyüktopçu'dan da kalp emojileri geldi.

Sangu'nun bu paylaşımını gören 'Koriş'imiz Onur Büyüktopçu'dan da kalp emojileri geldi.
twitter.com

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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