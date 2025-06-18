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Günümüz Dizilerinde Karakterin Değil de Oyuncunun Giydirildiğini Söyleyen Kullanıcıya Örneklerle Destek Yağdı!

Günümüz Dizilerinde Karakterin Değil de Oyuncunun Giydirildiğini Söyleyen Kullanıcıya Örneklerle Destek Yağdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.06.2025 - 17:20

Sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı paylaşım oldukça dikkat çekti. Günümüzde yayınlanan dizilerdeki kadın oyuncuların kombinleri masaya yatırıldı. Kullanıcı paylaşımında, ekranlarımıza gelen popüler yapımlarda rol alan ünlünün karakterinin değil de oyuncunun kendisinin giydirildiğini söyledi. Birçok X kullanıcısı da bu tepkiye kayıtısız kalmayıp örneklerle bu düşünceye destek verdi.

Kaynak: https://x.com/obirmelek_7/status/1934...
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'@obirmelek_7' adlı bir X kullanıcısının paylaşımı başta diziseverlerin gündemine oturdu.

'@obirmelek_7' adlı bir X kullanıcısının paylaşımı başta diziseverlerin gündemine oturdu.

Günümüzde ekranlara damgasını vuran birçok dizi hikayeleri kadar karakterleriyle de adlarından söz ettiriyor. Bir kullanıcı, yaptığı paylaşımda Türk dizilerinde artık karakterlerin değil de o rolü canlandırdan oyuncuların giydirildiğine parmak bastı. Şimdiki dizilerde yer alan kadın oyuncuların kombinleri de bu konu üzerinden masaya yatırıldı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı da paylaşımı yapan kişinin paylaşımına örnekleriyle destek verdi!

Birçok sosyal medya kullanıcısı da paylaşımı yapan kişinin paylaşımına örnekleriyle destek verdi!
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twitter.com
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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