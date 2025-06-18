Günümüz Dizilerinde Karakterin Değil de Oyuncunun Giydirildiğini Söyleyen Kullanıcıya Örneklerle Destek Yağdı!

Günümüzde ekranlara damgasını vuran birçok dizi hikayeleri kadar karakterleriyle de adlarından söz ettiriyor. Bir kullanıcı, yaptığı paylaşımda Türk dizilerinde artık karakterlerin değil de o rolü canlandırdan oyuncuların giydirildiğine parmak bastı. Şimdiki dizilerde yer alan kadın oyuncuların kombinleri de bu konu üzerinden masaya yatırıldı.