Günümüz Dizilerinde Karakterin Değil de Oyuncunun Giydirildiğini Söyleyen Kullanıcıya Örneklerle Destek Yağdı!
Kaynak: https://x.com/obirmelek_7/status/1934...
Sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı paylaşım oldukça dikkat çekti. Günümüzde yayınlanan dizilerdeki kadın oyuncuların kombinleri masaya yatırıldı. Kullanıcı paylaşımında, ekranlarımıza gelen popüler yapımlarda rol alan ünlünün karakterinin değil de oyuncunun kendisinin giydirildiğini söyledi. Birçok X kullanıcısı da bu tepkiye kayıtısız kalmayıp örneklerle bu düşünceye destek verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'@obirmelek_7' adlı bir X kullanıcısının paylaşımı başta diziseverlerin gündemine oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok sosyal medya kullanıcısı da paylaşımı yapan kişinin paylaşımına örnekleriyle destek verdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın