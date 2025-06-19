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Muhteşem Yüzyıl'ın 'Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu ile 'Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet Yıllar Sonra İlk Kez Buluştu!

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu ile 'Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet Yıllar Sonra İlk Kez Buluştu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.06.2025 - 01:13

Muhteşem Yüzyıl Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran dizilerden bir tanesi oldu. Her bölümüyle hafızalara kazınan efsane dizideki oyuncuların rolleri de yıllar geçmesine rağmen unutulamadı. Bunlardan biri de Nur Fettahoğlu'nun hayat verdiği 'Mahidevran Sultan' ile Filiz Ahmet'in canlandırdığı 'Nigar Kalfa' oldu. İki sevilen oyuncunun yıllar sonra ilk kez buluştuğu anları hesaplarından paylaştı.

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Bazı diziler vardır ki, yıllar önce final yapsa dahi hafızalarımızda dün yayınlanmış gibi popülerliğini korur. İşte bunlardan biri de şüphesiz ki Muhteşem Yüzyıl!

Bazı diziler vardır ki, yıllar önce final yapsa dahi hafızalarımızda dün yayınlanmış gibi popülerliğini korur. İşte bunlardan biri de şüphesiz ki Muhteşem Yüzyıl!

Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Pelin Karahan, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Ozan Güven, Mehmet Günsür gibi isimlerin rol aldığı tarihi dizi her bölümüyle milyonları ekranlara kilitlerdi. 

Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da büyük ses getiren tarihi yapım inanılmaz bir hayran kitlesi elde etti.

Güçlü oyuncu kadrosuyla unutulmaz olan dizide rolleriyle adeta bütünleşen isimler de vardı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla unutulmaz olan dizide rolleriyle adeta bütünleşen isimler de vardı.

Tabii ki 'Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli ve 'Kanuni Sultan Süleyman'a hayat veren Halit Ergenç bu oyuncuların başında geliyordu. Ancak 'Mahidevran Sultan' olarak izlediğimiz Nur Fettahoğlu'yla, haremin olmazsa olmazı 'Nigar Kalfa'yı canlandıran Filiz Ahmet'in de performanslarına değinmeden olmaz.

Zaman zaman bir araya gelerek bizleri heyecanlandıran oyuncular kafilesine bu kez Filiz Ahmet ve Nur Fettahoğlu dahil oldu.

Zaman zaman bir araya gelerek bizleri heyecanlandıran oyuncular kafilesine bu kez Filiz Ahmet ve Nur Fettahoğlu dahil oldu.

Filiz Ahmet, Muhteşem Yüzyıl'da uzun süre birlikte kamera karşısına geçtiği arkadaşı Nur Fettahoğlu'yla yıllar sonra ilk kez buluştu. Oyuncu ikili yan yana geldiği anların karelerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ahmet paylaşımlarından birine de "Büyük özlem ve kavuşma" notunu düştü.

Ahmet paylaşımlarından birine de "Büyük özlem ve kavuşma" notunu düştü.

"Seni seviyore güzel insan. İyi ki varsın"

"Seni seviyore güzel insan. İyi ki varsın"

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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