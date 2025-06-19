Muhteşem Yüzyıl'ın 'Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu ile 'Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet Yıllar Sonra İlk Kez Buluştu!
Muhteşem Yüzyıl Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran dizilerden bir tanesi oldu. Her bölümüyle hafızalara kazınan efsane dizideki oyuncuların rolleri de yıllar geçmesine rağmen unutulamadı. Bunlardan biri de Nur Fettahoğlu'nun hayat verdiği 'Mahidevran Sultan' ile Filiz Ahmet'in canlandırdığı 'Nigar Kalfa' oldu. İki sevilen oyuncunun yıllar sonra ilk kez buluştuğu anları hesaplarından paylaştı.
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Bazı diziler vardır ki, yıllar önce final yapsa dahi hafızalarımızda dün yayınlanmış gibi popülerliğini korur. İşte bunlardan biri de şüphesiz ki Muhteşem Yüzyıl!
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Güçlü oyuncu kadrosuyla unutulmaz olan dizide rolleriyle adeta bütünleşen isimler de vardı.
Zaman zaman bir araya gelerek bizleri heyecanlandıran oyuncular kafilesine bu kez Filiz Ahmet ve Nur Fettahoğlu dahil oldu.
Ahmet paylaşımlarından birine de "Büyük özlem ve kavuşma" notunu düştü.
"Seni seviyore güzel insan. İyi ki varsın"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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