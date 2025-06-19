Muhteşem Yüzyıl'ın 'Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu ile 'Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet Yıllar Sonra İlk Kez Buluştu!

Muhteşem Yüzyıl Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran dizilerden bir tanesi oldu. Her bölümüyle hafızalara kazınan efsane dizideki oyuncuların rolleri de yıllar geçmesine rağmen unutulamadı. Bunlardan biri de Nur Fettahoğlu'nun hayat verdiği 'Mahidevran Sultan' ile Filiz Ahmet'in canlandırdığı 'Nigar Kalfa' oldu. İki sevilen oyuncunun yıllar sonra ilk kez buluştuğu anları hesaplarından paylaştı.