Ivana Sert İşte Benim Stilim'le Yakından Tanıdığı Nihal Candan'ın Vefatı Sonrası Üzüntüsünü Dile Getirdi

29 kiloya düşen ünlü fenomen fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Anoreksiya nervoza ile mücadele eden Nihal Candan'ın geçtiğimiz günlerde kalbi durmuş ve 10 dakikalık bir uğraş sonucu çalıştırılabilmişti.

24 saatlik kritik bir sürece girdiği belirtilen sosyal medya fenomenin kalbi 21 Haziran gecesi ikinci kez durdu. Ancak Nihal Candan ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.