Ivana Sert İşte Benim Stilim'le Yakından Tanıdığı Nihal Candan'ın Vefatı Sonrası Üzüntüsünü Dile Getirdi
23 kiloya düşen Nihal Candan kaldırıldığı hastanede kalbinin ikinci kez durması sonrası hayatını kaybetti. Sevenlerini derin bir yasa boğan Nihal'i tanıyıp kıymet verenlerden başsağlığı mesajları yağdı. Bu isimlerden biri de Ivana Sert oldu. Ünlü modacı jüri üyelerinden olduğu İşte Benim Stilim'le tanınan Nihal Candan'ın vefatı sonrası üzüntüsünü dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nihal Candan'ın cezaevine girdiği dönemlerde başlayan yeme bozukluğu sonrasında da ciddi bir hal almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Henüz 30 yaşındayken aramızdan ayrılan Nihal'in vefatı tüm sevenlerini de derinden sarstı.
Üzüntüsünü dile getiren Ivana Sert, Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim'deki fotoğraf ve videolarını paylaştı.
"Nihal'im ışıklar içinde uyu"
👇👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın