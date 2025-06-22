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Ivana Sert İşte Benim Stilim'le Yakından Tanıdığı Nihal Candan'ın Vefatı Sonrası Üzüntüsünü Dile Getirdi

Ivana Sert İşte Benim Stilim'le Yakından Tanıdığı Nihal Candan'ın Vefatı Sonrası Üzüntüsünü Dile Getirdi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.06.2025 - 09:33

23 kiloya düşen Nihal Candan kaldırıldığı hastanede kalbinin ikinci kez durması sonrası hayatını kaybetti. Sevenlerini derin bir yasa boğan Nihal'i tanıyıp kıymet verenlerden başsağlığı mesajları yağdı. Bu isimlerden biri de Ivana Sert oldu. Ünlü modacı jüri üyelerinden olduğu İşte Benim Stilim'le tanınan Nihal Candan'ın vefatı sonrası üzüntüsünü dile getirdi.

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Nihal Candan'ın cezaevine girdiği dönemlerde başlayan yeme bozukluğu sonrasında da ciddi bir hal almıştı.

Nihal Candan'ın cezaevine girdiği dönemlerde başlayan yeme bozukluğu sonrasında da ciddi bir hal almıştı.

29 kiloya düşen ünlü fenomen fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Anoreksiya nervoza ile mücadele eden Nihal Candan'ın geçtiğimiz günlerde kalbi durmuş ve 10 dakikalık bir uğraş sonucu çalıştırılabilmişti. 

24 saatlik kritik bir sürece girdiği belirtilen sosyal medya fenomenin kalbi 21 Haziran gecesi ikinci kez durdu. Ancak Nihal Candan ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Henüz 30 yaşındayken aramızdan ayrılan Nihal'in vefatı tüm sevenlerini de derinden sarstı.

Henüz 30 yaşındayken aramızdan ayrılan Nihal'in vefatı tüm sevenlerini de derinden sarstı.

Sevdiklerinden, yakındalarından, takipçilerinden art arda başsağlığı mesajları yağarken acı olay sonrası sessiz kalmayan isimlerden biri de Ivana Sert oldu. 

Bilenleriniz vardır, Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan ilk olarak Ivana Sert'in de jüri üyeleri arasında bulunduğu İşte Benim Stilim programıyla hayatımıza girmişti.

Üzüntüsünü dile getiren Ivana Sert, Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim'deki fotoğraf ve videolarını paylaştı.

Üzüntüsünü dile getiren Ivana Sert, Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim'deki fotoğraf ve videolarını paylaştı.

"Nihal'im ışıklar içinde uyu"

"Nihal'im ışıklar içinde uyu"

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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