Nihal Candan'ın Vefatının Ardından İşte Benim Stilim'deki İsimlerden Taziye Paylaşımları
Sosyal medya fenomeni ve bir dönem yayınlanan İşte Benim Stilim programıyla tanınan Nihal Candan, vefat etti. Bir süredir yeme bozukluğuyla mücadele eden Candan'ın vefatının ardından pek çok taziye paylaşımı yapıldı. Bunların büyük çoğunluğu da İşte Benim Stilim yarışmacıları ve jüri üyeleri oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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