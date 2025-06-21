Sosyal Medya Fenomeni Cemile Kaya, Nihal Candan'ın Cenazesindeki Muhabirleri Hedef Aldı

23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, bir süredir anoreksiya ile mücadele ediyordu. Daha önce kalbi duran ve 10 dakikalık kalp masajı sonrasında hayata döndürülen Nihal Candan, dün gece vefat etti.

Cenazesi bugün düzenlenen Nihal Candan'a veda etmek için gelenler arasında sosyal medya fenomeni Cemile Kaya da vardı. Cemile Kaya, Nihal Candan'ın kalbi durduğunda hastaneye ilk koşan isimler arasındaydı.