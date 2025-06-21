Sosyal Medya Fenomeni Cemile Kaya, Nihal Candan'ın Cenazesindeki Muhabirleri Hedef Aldı
Nihal Candan, henüz 30 yaşındayken bir süredir mücadele ettiği anoreksiya nedeniyle vefat etti. Kalbi duran Nihal Candan'ın cenazesine giden sosyal medya fenomeni Cemile Kaya, orada görev yapan kameraman ve muhabirleri hedef alarak resmen ateş püskürdü.
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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti.
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Nihal Candan'ın cenaze törenindeki muhabir ve kameramanları kayda alan Cemile Kaya, "Öldürdünüz kızı sonra gelin çekmeye. Pislikler!" diyerek resmen ateş püskürdü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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