Esra Erol, Nihal Candan'ın Vefatı Üzerine Beden Dayatması Yaşayan Kadınlara Değindi

Pek çok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından Nihal Candan için taziye mesajı yayınladı. Bunlardan biri de Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol oldu.

Erol, anoreksiya nedeniyle vefat eden Nihal Candan'ın gidişinin bir uyarı değil, isyan olduğunu belirtip 'Bir bedenene giymesi gerektiğini, nasıl görünmesi gerektiğini dayatan her söz, bir şiddettir' yazdı.