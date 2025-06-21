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Esra Erol, Nihal Candan'ın Vefatı Üzerine Beden Dayatması Yaşayan Kadınlara Değindi

Esra Erol, Nihal Candan'ın Vefatı Üzerine Beden Dayatması Yaşayan Kadınlara Değindi

Esra Erol Nihal Candan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.06.2025 - 14:40

Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan, kalbinin durması üzerine vefat etti. Nihal Candan'ın ölümü üzerine pek çok ünlü isim sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Bunlardan biri de ünlü sunucu Esra Erol oldu! Erol, Nihal Candan'ın vefatının aslında tüm kadınlar için yankılanan bir çığlık olduğunun altını çizdi.

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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın vefatı herkesi yasa boğdu.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın vefatı herkesi yasa boğdu.

Pek çok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından Nihal Candan için taziye mesajı yayınladı. Bunlardan biri de Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol oldu.

Erol, anoreksiya nedeniyle vefat eden Nihal Candan'ın gidişinin bir uyarı değil, isyan olduğunu belirtip 'Bir bedenene giymesi gerektiğini, nasıl görünmesi gerektiğini dayatan her söz, bir şiddettir' yazdı.

İşte Esra Erol'un Nihal Candan paylaşımı:

İşte Esra Erol'un Nihal Candan paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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