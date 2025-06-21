Nihal Candan'ın Vefat Etmesi Üzerine İşte Benim Stilim Yarışmacısı Nazlı Hamarat Linçleniyor
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yeme bozukluğu nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Son olarak 23 kiloya düşen Candan, 20 Haziran gecesi hayatını kaybetti. İşte Benim Stilim yarışmasında beraber yarıştığı Nazlı Hamarat, Nihal Candan'ın vefatı üzerine yaptığı paylaşımlar sonrasında eleştiri oklarını üzerine çekti.
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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, henüz 30 yaşındayken vefat etti.
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İşte Benim Stilim döneminde beraber yarıştığı arkadaşları sosyal medyadan Candan için taziye mesajları yayınlıyor. Bunlardan biri de Nazlı Hamarat oldu.
İşte Nazlı Hamarat'ın o paylaşımları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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