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Nihal Candan'ın Vefat Etmesi Üzerine İşte Benim Stilim Yarışmacısı Nazlı Hamarat Linçleniyor

Nihal Candan'ın Vefat Etmesi Üzerine İşte Benim Stilim Yarışmacısı Nazlı Hamarat Linçleniyor

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.06.2025 - 10:08

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yeme bozukluğu nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Son olarak 23 kiloya düşen Candan, 20 Haziran gecesi hayatını kaybetti. İşte Benim Stilim yarışmasında beraber yarıştığı Nazlı Hamarat, Nihal Candan'ın vefatı üzerine yaptığı paylaşımlar sonrasında eleştiri oklarını üzerine çekti.

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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, henüz 30 yaşındayken vefat etti.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, henüz 30 yaşındayken vefat etti.

Bir süredir yeme bozukluğuyla mücadele eden Candan, 29 kiloya düştükten sonra hastaneye kaldırılmış ve son olarak 23 kiloya kadar düşmüştü. 2 kez kalbi duran Candan, 24 saatlik kritik süreçte yaşam savaşını kaybetti.

İşte Benim Stilim döneminde beraber yarıştığı arkadaşları sosyal medyadan Candan için taziye mesajları yayınlıyor. Bunlardan biri de Nazlı Hamarat oldu.

İşte Benim Stilim döneminde beraber yarıştığı arkadaşları sosyal medyadan Candan için taziye mesajları yayınlıyor. Bunlardan biri de Nazlı Hamarat oldu.

İşte Benim Stilim süresince Nihal Candan'ın kilosunu zorbalayan sözleriyle dikkat çeken Nazlı Hamarat, yayınladığı taziye mesajının ardından linçlenmeye başladı.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Hamarat'a Nihal Candan'ın ölümünden sorumlu olduğunu 'Zorbaladığın kişi bu şekilde öldü' sözleriyle belirtti.

Nazlı Hamarat, söz konusu linçlemeleri paylaşıp açıklamalarda bulundu.

İşte Nazlı Hamarat'ın o paylaşımları:

İşte Nazlı Hamarat'ın o paylaşımları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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