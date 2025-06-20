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Özge Özpirinçci, NOW'ın İddialı Dizisinin Başrolü Oldu!

Özge Özpirinçci, NOW'ın İddialı Dizisinin Başrolü Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.06.2025 - 23:35

Yayın dönemi henüz bitse de eylül ayında başlayacak yeni sezon için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Ünlü isimler, yeni sezon için anlaşmalara imza atarken bunlardan biri de Özge Özpirinçci oldu. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde rol alan Özpirinçci, yeni sezonda NOW'ın iddialı dizisinin başrolü olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yerli dizilerin sezon finali yapmasıyla beraber televizyondaki yayın dönemi sona erdi.

Yerli dizilerin sezon finali yapmasıyla beraber televizyondaki yayın dönemi sona erdi.

Sezon finali yapan dizi ekipleri şu an tatilin tadını çıkarsa da bir yandan eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için sürpriz dizi hazırlıkları sürüyor.

Pek çok ünlü isim yerli dizilerden teklif alırken bu konuda sonuçlanan haberlerden birini daha Birsen Altuntaş yayınladı. Altuntaş, yeni sezon için epey iddialı projelere imza atan NOW'ın yeni dizisinin başrolünü duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özge Özpirinçci, NOW'ın iddialı dizisinin başrolü oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özge Özpirinçci, NOW'ın iddialı dizisinin başrolü oldu!

Altuntaş, son olarak Sandık Kokusu dizisinde izlediğimiz Özge Özpirinçci'nin Kızılcık Şerbeti'nin de yapımcısı olan Gold Film imzalı 'Sakıncalı' dizisinin başrolü olduğunu duyurdu.

Özpirinçci, Sakıncalı dizisinde 'Süreyya' isimli güçlü bir kadına hayat verecek. Dizinin senaryosu ise Bahar dizisini de yazan Ayça Üzüm'e emanet ediliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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