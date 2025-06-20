Özge Özpirinçci, NOW'ın İddialı Dizisinin Başrolü Oldu!
Yayın dönemi henüz bitse de eylül ayında başlayacak yeni sezon için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Ünlü isimler, yeni sezon için anlaşmalara imza atarken bunlardan biri de Özge Özpirinçci oldu. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde rol alan Özpirinçci, yeni sezonda NOW'ın iddialı dizisinin başrolü olacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yerli dizilerin sezon finali yapmasıyla beraber televizyondaki yayın dönemi sona erdi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özge Özpirinçci, NOW'ın iddialı dizisinin başrolü oldu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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