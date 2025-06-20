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MasterChef'te Somer Şef ve Mehmet Şef Arasında Tartışma Çıktı!

MasterChef'te Somer Şef ve Mehmet Şef Arasında Tartışma Çıktı!

MasterChef Türkiye Somer Sivrioğlu Mehmet Yalçınkaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.06.2025 - 20:14

Survivor'ın final yapmasının ardından MasterChef Türkiye başladı. Şu an yarışmacı seçmelerinin yapıldığı yarışmada beklenmedik bir olay yaşandı. Somer şef ve Mehmet şef arasında tansiyon yükseldi. İki jüri arasındaki tartışma sosyal medyada gündem oldu.

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MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu sonunda başladı.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu sonunda başladı.

İlgiyle izlenen yarışmada jüri üyesi şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, yarışmacı adayları arasında yapılan seçmelerde en iyi tabakları seçiyor.

Seçmeler tüm hızıyla devam ederken MasterChef'e katılan yarışmacının meslekteki 5'inci yılında 'mutfak şefi' olduğunu söylemesinin ardından Somer şef ve Mehmet şef arasında tansiyon yükseldi.

Aralarından su sızmayan şeflere resmen nazar değdi.

Aralarından su sızmayan şeflere resmen nazar değdi.

Somer şef, 'Bütün dünyada şeftir' diyerek 'mutfak şefi' tanımını savundu. Fakat Mehmet Yalçınkaya'dan eleştiri gecikmedi! Mehmet Yalçınkaya 'mutfak sorumlusu' ifadesinin daha uygun olduğunu belirtince stüdyoda soğuk rüzgarlar esti.

Somer Sivrioğlu, 'Sen doğrusun, hep doğru sensin' diyerek tepki gösterirken, Mehmet Yalçınkaya 'Doğru değilim ya tartışıyoruz şurada kötü bir şey yok' yanıtını verdi.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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