MasterChef'te Somer Şef ve Mehmet Şef Arasında Tartışma Çıktı!
Survivor'ın final yapmasının ardından MasterChef Türkiye başladı. Şu an yarışmacı seçmelerinin yapıldığı yarışmada beklenmedik bir olay yaşandı. Somer şef ve Mehmet şef arasında tansiyon yükseldi. İki jüri arasındaki tartışma sosyal medyada gündem oldu.
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MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu sonunda başladı.
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Aralarından su sızmayan şeflere resmen nazar değdi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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