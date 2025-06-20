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Esra Bilgiç, Uzak Şehir'deki Alya Rolünü Neden Reddettiğini İlk Kez Açıkladı!

Esra Bilgiç, Uzak Şehir'deki Alya Rolünü Neden Reddettiğini İlk Kez Açıkladı!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.06.2025 - 19:02

Kanal D'nin reyting rekorları kıran aşiret dizisi Uzak Şehir'de Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya rolünün ilk önce Esra Bilgiç'e teklif edildiği ortaya çıkmıştı. Esra Bilgiç'in Uzak Şehir'i neden reddettiğine dair çeşitli iddialar ortaya atılırken Birsen Altuntaş, bu soruyu doğrudan muhatabına sordu. Esra Bilgiç, Uzak Şehir'i neden reddettiğini ilk kez açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Sezonun sürpriz işi Uzak Şehir, reyting rekorları kırarak yayın dönemini tartışmasız galip olarak kapattı.

Sezonun sürpriz işi Uzak Şehir, reyting rekorları kırarak yayın dönemini tartışmasız galip olarak kapattı.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı Uzak Şehir, yayınlandığı andan itibaren dilimizden bir türlü düşemedi. Hem reytingleri hem sosyal medyayı fetheden dizi, yayın dönemini nefis reytinglerle kapattı. 

Uzak Şehir'in bu kadar başarılı olmasının ardından hazırlık sürecinde yaşananlar sosyal medyada yayılmaya başladı. Bunlardan biri de Esra Bilgiç'e Alya rolünün teklif edilmesi oldu. Esra Bilgiç'in Alya rolünü neden reddettiğine dair çeşitli iddialar ortalıkta dolaşırken Birsen Altuntaş, Esra Bilgiç'le yaptığı röportajda bu soruyu sormadan geçmedi.

Esra Bilgiç, Uzak Şehir'i beğenmediği iddialarını reddedip, "Beğenerek okudum ve başarılı olacağına inandım. Başka sebeplerden dolayı olmadı." dedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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