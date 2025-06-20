Esra Bilgiç, Uzak Şehir'deki Alya Rolünü Neden Reddettiğini İlk Kez Açıkladı!

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı Uzak Şehir, yayınlandığı andan itibaren dilimizden bir türlü düşemedi. Hem reytingleri hem sosyal medyayı fetheden dizi, yayın dönemini nefis reytinglerle kapattı.

Uzak Şehir'in bu kadar başarılı olmasının ardından hazırlık sürecinde yaşananlar sosyal medyada yayılmaya başladı. Bunlardan biri de Esra Bilgiç'e Alya rolünün teklif edilmesi oldu. Esra Bilgiç'in Alya rolünü neden reddettiğine dair çeşitli iddialar ortalıkta dolaşırken Birsen Altuntaş, Esra Bilgiç'le yaptığı röportajda bu soruyu sormadan geçmedi.