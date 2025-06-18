Survivor 2019 Şampiyonu Yusuf Karakaya'dan Kafa Karıştıran Paylaşım
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Survivor 2025 geçtiğimiz günlerde sona erdi.
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Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasında Türkiye'nin şampiyonu olan Yusuf Karakaya, finalde Seda Ocak'la karşı karşıya gelmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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