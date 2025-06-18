Survivor 2019 Şampiyonu Yusuf Karakaya'dan Kafa Karıştıran Paylaşım

Büyük finalde karşı karşıya gelen Adem ve Batuhan, kıran kırana bir mücadele yaşadı. Adem Kılıçcı, Batuhan Karacakaya'yı üç turda da yenerek Survivor'da ikinci kez şampiyon oldu.

Survivor 2025 biter bitmez Survivor 2026 hakkında iddialar ortaya atılırken hangi isimlerin yarışacağı da apayrı bir merak konusu oldu. Bu konudaki ilk ipucu ise Survivor 2019'da şampiyon olan Yusuf Karakaya'dan geldi.