onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor 2019 Şampiyonu Yusuf Karakaya'dan Kafa Karıştıran Paylaşım

Survivor 2019 Şampiyonu Yusuf Karakaya'dan Kafa Karıştıran Paylaşım

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.06.2025 - 21:39

Survivor 2019'da şampiyon olan Yusuf Karakaya'dan kafa karıştıran Instagram paylaşımı geldi. Karakaya, 'Let's go champion' sözleriyle dikkat çektiği antreman videosuna '2026' notu düştü. Haliyle akıllara 'Yusuf Karakaya Survivor 2026'ya mı katılıyor?' sorusu geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2025 geçtiğimiz günlerde sona erdi.

Survivor 2025 geçtiğimiz günlerde sona erdi.

Büyük finalde karşı karşıya gelen Adem ve Batuhan, kıran kırana bir mücadele yaşadı. Adem Kılıçcı, Batuhan Karacakaya'yı üç turda da yenerek Survivor'da ikinci kez şampiyon oldu.

Survivor 2025 biter bitmez Survivor 2026 hakkında iddialar ortaya atılırken hangi isimlerin yarışacağı da apayrı bir merak konusu oldu. Bu konudaki ilk ipucu ise Survivor 2019'da şampiyon olan Yusuf Karakaya'dan geldi.

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasında Türkiye'nin şampiyonu olan Yusuf Karakaya, finalde Seda Ocak'la karşı karşıya gelmişti.

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasında Türkiye'nin şampiyonu olan Yusuf Karakaya, finalde Seda Ocak'la karşı karşıya gelmişti.

SMS oylamasında Seda'dan daha fazla oy alan Yusuf, 2019 sezonunun ardından bir daha Survivor'a katılmamıştı. Finalden birkaç gün sonra Instagram hesabından paylaşımda bulunan Yusuf Karakaya'nın antreman yaptığı video, Let's go champion' sözleri ve '2026' notuyla dikkat çekti. Yusuf Karakaya'ya Survivor 2026'ya katılacağına dair pek çok yorum geldi. Bakalım söylentiler doğru çıkacak mı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın