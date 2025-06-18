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6 Yıl Sonra Geri Dönen Avlu Dizisiyle İlgili Heyecanlandıran Ceren Moray Detayı

6 Yıl Sonra Geri Dönen Avlu Dizisiyle İlgili Heyecanlandıran Ceren Moray Detayı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.06.2025 - 17:37

Demet Evgar ve Ceren Moray'ın başrollerinde yer aldığı Avlu dizisi, yayınlandığı dönem çok sevilmişti. Final bölümü bile yayınlanamadan yayından kalkan Avlu'nun 6 yıl sonra yeniden çekileceği haberi herkesi sevindirse de kadroda ilk sezondan hangi oyuncuların yer alacağı merak edilmişti. Birsen Altuntaş, Ceren Moray'ın Avlu dizisiyle geri dönebileceğini belirtti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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2018'de yayınlanan Avlu dizisi, yeni kanalında ve yepyeni kadrosuyla geri dönüyor.

2018'de yayınlanan Avlu dizisi, yeni kanalında ve yepyeni kadrosuyla geri dönüyor.

Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, final bölümü bile yayınlanmadan aniden yayından kalkmıştı. Hem oyuncular hem Avlu izleyicileri dizinin ne zaman geri döneceğini merak ederken Birsen Altuntaş, nisan ayında yaptığı haberle Avlu hakkındaki müjdeyi vermiş ve Avlu'nun yeniden çekileceğini duyurmuştu.

44. bölümüyle sezon finali yapan ve resmen hikayesi yarıda kalan Avlu hakkında henüz detaylar netleşmezken belli olan tek detay eski kadrodan oyuncuların yeni dizide yer almayacağıydı. Fakat Birsen Altuntaş, X hesabından bomba bir paylaşımda bulundu.

Avlu seyircisi bir X kullanıcısının sorusunu yanıtlayan Altuntaş, yapım şirketinin Ceren Moray'a teklif götürdüğünü belirtti.

Avlu seyircisi bir X kullanıcısının sorusunu yanıtlayan Altuntaş, yapım şirketinin Ceren Moray'a teklif götürdüğünü belirtti.

Ceren Moray, iki sezonda da Avlu dizisinde Azra karakterini canlandırmıştı. Eğer Ceren Moray'ın dönüşü kesinleşirse Avlu, eski başrolüyle bomba gibi bir geri dönüş yapacak.

Bakalım Ceren Moray, Avlu dizisiyle geri dönecek mi? Yorumlarda buluşalım...

Bakalım Ceren Moray, Avlu dizisiyle geri dönecek mi? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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