6 Yıl Sonra Geri Dönen Avlu Dizisiyle İlgili Heyecanlandıran Ceren Moray Detayı

Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, final bölümü bile yayınlanmadan aniden yayından kalkmıştı. Hem oyuncular hem Avlu izleyicileri dizinin ne zaman geri döneceğini merak ederken Birsen Altuntaş, nisan ayında yaptığı haberle Avlu hakkındaki müjdeyi vermiş ve Avlu'nun yeniden çekileceğini duyurmuştu.

44. bölümüyle sezon finali yapan ve resmen hikayesi yarıda kalan Avlu hakkında henüz detaylar netleşmezken belli olan tek detay eski kadrodan oyuncuların yeni dizide yer almayacağıydı. Fakat Birsen Altuntaş, X hesabından bomba bir paylaşımda bulundu.