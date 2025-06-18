6 Yıl Sonra Geri Dönen Avlu Dizisiyle İlgili Heyecanlandıran Ceren Moray Detayı
Demet Evgar ve Ceren Moray'ın başrollerinde yer aldığı Avlu dizisi, yayınlandığı dönem çok sevilmişti. Final bölümü bile yayınlanamadan yayından kalkan Avlu'nun 6 yıl sonra yeniden çekileceği haberi herkesi sevindirse de kadroda ilk sezondan hangi oyuncuların yer alacağı merak edilmişti. Birsen Altuntaş, Ceren Moray'ın Avlu dizisiyle geri dönebileceğini belirtti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2018'de yayınlanan Avlu dizisi, yeni kanalında ve yepyeni kadrosuyla geri dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avlu seyircisi bir X kullanıcısının sorusunu yanıtlayan Altuntaş, yapım şirketinin Ceren Moray'a teklif götürdüğünü belirtti.
Bakalım Ceren Moray, Avlu dizisiyle geri dönecek mi? Yorumlarda buluşalım...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın