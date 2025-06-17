Sihirli Annem Oyuncuları, 22 Yıl Önceki Pozlarını Yıllar Sonra Yeniden Canlandırdı
2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem dizisi, geçtiğimiz günlerde film versiyonuyla vizyona girdi. Sihirli Annem filmi yönetmeni Mustafa Kotan, oyuncularla yıllar önceki set pozlarını tekrardan verdi.
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Sihirli Annem dizisi, tam 22 yıl sonra film olarak geri döndü.
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İşte Sihirli Annem oyuncularının 22 yıl sonraki pozları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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