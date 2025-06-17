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Sihirli Annem Oyuncuları, 22 Yıl Önceki Pozlarını Yıllar Sonra Yeniden Canlandırdı

Sihirli Annem Oyuncuları, 22 Yıl Önceki Pozlarını Yıllar Sonra Yeniden Canlandırdı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.06.2025 - 15:54

2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem dizisi, geçtiğimiz günlerde film versiyonuyla vizyona girdi. Sihirli Annem filmi yönetmeni Mustafa Kotan, oyuncularla yıllar önceki set pozlarını tekrardan verdi.

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Sihirli Annem dizisi, tam 22 yıl sonra film olarak geri döndü.

Sihirli Annem dizisi, tam 22 yıl sonra film olarak geri döndü.

2003-2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem, o dönem yardımcı yönetmenlik yapan Mustafa Kotan'ın bu defa yönetmen koltuğuna oturduğu filmle geçtiğimiz günlerde vizyona girdi.

Tam kadronun rol aldığı Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmiyle yoğun rağbet gören nostaljik yapımdan bu defa iddialı bir sosyal medya hareketi geldi. Sihirli Annem'in yönetmeni Mustafa Kotan, 22 yıl önce dizi oyuncularıyla verdiği pozları tekrardan verdi.

İşte Sihirli Annem oyuncularının 22 yıl sonraki pozları:

İşte Sihirli Annem oyuncularının 22 yıl sonraki pozları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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