Kızılcık Şerbeti Oyuncusu, Veliaht Dizisi Kadrosuna Dahil Oldu!
Kızılcık Şerbeti kadrosunda ayrılıklar peş peşe geliyor. 3. sezon sonunda Sibel Taşçıoğlu, Şebnem Bozoklu ve Rahimcan Kapkap, diziye veda eden isimler olmuştu. Bozoklu ve Taşçıoğlu'nun gidişi dizide işlense de Metehan'ı canlandıran Kapkap'ın nasıl bir hikayeyle ayrılacağı merak edilirken beklenmedik bir şey oldu. Rahimcan Kapkap, yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak Veliaht dizisi kadrosuna dahil oldu. Böylece Rahimcan Kapkap, Kızılcık Şerbeti'nden final sahnesi bile yazılmadan veda etti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV, yeni sezon için seyirciye epey iddialı diziler sunmaya hazırlanıyor.
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O isim ise Rahimcan Kapkap'tan başkası değil!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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