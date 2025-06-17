Kızılcık Şerbeti Oyuncusu, Veliaht Dizisi Kadrosuna Dahil Oldu!

Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur Metahan karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap'ın Sibel Taşçıoğlu ve Şebnem Bozoklu'yla beraber kadrodan ayrılacağı açıklanmıştı. Kapkap'ın canlandırdığı Metehan'ın nasıl bir hikayeyle Şerbo'ya veda edeceği merak konusu olsa da Kapkap için herhangi bir final sahnesi yazılmadı.

Rahimcan Kapkap'ın final sahnesinin yeni sezonda çekilmesi beklenirken yine Show TV'de yayınlanacak olan Veliaht dizisiyle anlaşmaya vardı. Rahimcan Kapkap, Veliaht dizisinde Erkan Kolçak Köstendil'in canlandıracağı Yahya'nın kardeşi Selim'i oynayacak.