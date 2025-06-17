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Kızılcık Şerbeti Oyuncusu, Veliaht Dizisi Kadrosuna Dahil Oldu!

Kızılcık Şerbeti Oyuncusu, Veliaht Dizisi Kadrosuna Dahil Oldu!

Show tv Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.06.2025 - 14:02

Kızılcık Şerbeti kadrosunda ayrılıklar peş peşe geliyor. 3. sezon sonunda Sibel Taşçıoğlu, Şebnem Bozoklu ve Rahimcan Kapkap, diziye veda eden isimler olmuştu. Bozoklu ve Taşçıoğlu'nun gidişi dizide işlense de Metehan'ı canlandıran Kapkap'ın nasıl bir hikayeyle ayrılacağı merak edilirken beklenmedik bir şey oldu. Rahimcan Kapkap, yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak Veliaht dizisi kadrosuna dahil oldu. Böylece Rahimcan Kapkap, Kızılcık Şerbeti'nden final sahnesi bile yazılmadan veda etti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV, yeni sezon için seyirciye epey iddialı diziler sunmaya hazırlanıyor.

Show TV, yeni sezon için seyirciye epey iddialı diziler sunmaya hazırlanıyor.

Bunlardan biri de Çukur dizisi ekibinin yer aldığı Veliaht dizisi! Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Erkan Kolçak Köstendil, Derya Karadaş, Hazal Türesan, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran gibi isimlerin rol aldığı Veliaht, hiç şüphesiz eylül ayında başlayacak yeni sezonun en merak edilen işlerinden biri.

Tanıtım fragmanıyla şimdiden seyirciyi heyecanlandıran Veliaht'ın hazırlıkları tam gaz sürerken Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılan bir oyuncu diziye dahil oldu.

O isim ise Rahimcan Kapkap'tan başkası değil!

O isim ise Rahimcan Kapkap'tan başkası değil!

Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur Metahan karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap'ın Sibel Taşçıoğlu ve Şebnem Bozoklu'yla beraber kadrodan ayrılacağı açıklanmıştı. Kapkap'ın canlandırdığı Metehan'ın nasıl bir hikayeyle Şerbo'ya veda edeceği merak konusu olsa da Kapkap için herhangi bir final sahnesi yazılmadı.

Rahimcan Kapkap'ın final sahnesinin yeni sezonda çekilmesi beklenirken yine Show TV'de yayınlanacak olan Veliaht dizisiyle anlaşmaya vardı. Rahimcan Kapkap, Veliaht dizisinde Erkan Kolçak Köstendil'in canlandıracağı Yahya'nın kardeşi Selim'i oynayacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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