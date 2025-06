Survivor Üçüncüsü Volkan'dan İma Dolu İlk Paylaşım Geldi

Survivor 2025 maceramı 3. olarak tamamlamış olmanın gururunu yaşıyorum. Bu sadece bir yarışma değil, hayatımın en zorlu, en öğretici yolculuklarından biriydi.

Adada yalnızca fiziksel mücadele vermedim; zaman zaman manipülasyonlara, haksızlıklara ve iftiralara da maruz kaldım. Ama her koşulda duruşumdan, inancımdan ve karakterimden taviz vermedim.

Unutulmamalı ki; çok konuşan, her zaman doğruyu konuşmuş olmaz.

Ben orada hiçbir zaman ön plana çıkmak için gereksiz reyting çabalarına girmedim.

Reytingle değil, alın terimle, emeğimle ve performansımla finale geldim.

Biliyorum ki, doğrular er ya da geç ortaya çıkar.

Ada sürecinde benimle ilgili konuşulanlara karşı sabırlı kaldım. Ancak son katıldığım Panorama programında, tüm içtenliğimle doğruları anlattım ve gerçekleri savundum. Bu da içimin rahat, başımın dik olmasını sağladı.

Bu süreçte bir şeyi daha çok net anladım:

En yakınımda durup yüzüme gülerek dost görünenlerin, arkadan nasıl konuştuğunu röportajlarda izledim.

Gerçekler hiçbir zaman sonsuza kadar gizli kalmaz.

Korkak insanlar hep kaçak dövüşür.

Bu yüzden artık şunu çok net söylüyorum:

Kimseye körü körüne güvenmemek gerek.

Yaşayarak öğrendim, unutmadan yoluma devam edeceğim.

Beni ekran başında destekleyen, dualarını eksik etmeyen herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Başta kıymetli aileme, dostlarıma, öğrencilerime;

Memleketim Ankara’ya ve uzun zamandır yaşadığım, gönül bağı kurduğum Nevşehir’e sonsuz sevgilerimi gönderiyorum.

Survivor bana dayanıklılığın, sabrın ve karakterin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Şimdi yepyeni hedeflere yürürken, aynı inanç ve duruşla yoluma devam ediyorum.

Bu bir veda değil, bir başlangıç.

Yolum uzun, motivasyonum tam.

Her şey için minnettarım…

Sevgiyle, saygıyla…

Volkan Çetinkaya