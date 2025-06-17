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Sahipsizler Setinde Öfke Patlaması: Oyuncu, Set Çalışanlarına Küfürler Savurdu!

Sahipsizler Setinde Öfke Patlaması: Oyuncu, Set Çalışanlarına Küfürler Savurdu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.06.2025 - 09:25

Star TV'nin fenomen dizisi Sahipsizler'in sezon finali çekimlerinde şoke eden anlar yaşandı. Dizinin oyuncularından biri, sezon finali çekimlerinde öfke patlaması yaşayarak set çalışanlarına küfürler savurdu. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler setinde büyük olay!

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler setinde büyük olay!

OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği Sahipsizler, düşük reytinglerle başlayan ekran serüveninde bir anda yükseliş yaşamış ve 2. sezon onayı almıştı. 18 Haziran'da yayınlanacak bölümle sezon finali yapacak olan Sahipsizler'in sezon finali çekimlerinde şoke eden anlar yaşandı.

Sahipsizler'in Cevdet'i Reha Özcan, sette öfke patlaması yaşadı.

Sahipsizler'in Cevdet'i Reha Özcan, sette öfke patlaması yaşadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Reha Özcan, sezon finali çekimlerinde bir anda öfke patlaması yaşadı. Altuntaş, sette yemek arası verileceği sırada Reha Özcan'ın aniden reji ekibine peş peşe ağır küfürler sarf ettiğini açıkladı.

Olayın ardından Reha Özcan işini tamamlayıp herkese iyi tatiller dileyip ayrılsa da set çalışanları bu duruma sessiz kalmayıp durumu yapım şirketine taşıdı.

Altuntaş, yeni sezonda dizide rol almayacak olan Reha Özcan'la ilgili yasal haklarını kullanmak isteyen ve durumu yapım şirketi OGM Pictures’a rapor eden genç isimlerin olduğunu açıkladı.

Bakalım yapım şirketinden söz konusu iddialar hakkında açıklama gelecek mi?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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