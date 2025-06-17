Veda Paylaşımı Yaptı: Teşkilat'ın Başrol Oyuncusu Diziden Ayrıldı!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, özellikle Aybüke Pusat'ın dizinin kadrosundan çıkarılmasıyla gündem olmuştu. Aybüke Pusat'ın ardından yeni kadın başrolün gelip gelmeyeceği merak konusu olurken Teşkilat, sezon finali yaptı. Pusat'ın yerine gelecek oyuncunun yeni sezonda belirleneceği belli olurken Teşkilat kadrosunda bir ayrılık daha yaşandı. Teşkilat'ın başrol oyuncularından biri, sezon finalinde ölerek diziye veda etti.
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, sezon finali bölümüyle ekrana geldi.
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O oyuncu ise 5. sezonda diziye Kate "Kraliçe" karakteriyle dahil olan Tuvana Türkay oldu.
İşte Tuvana Türkay'ın Teşkilat'a veda paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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