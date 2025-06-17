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Veda Paylaşımı Yaptı: Teşkilat'ın Başrol Oyuncusu Diziden Ayrıldı!

Veda Paylaşımı Yaptı: Teşkilat'ın Başrol Oyuncusu Diziden Ayrıldı!

Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.06.2025 - 09:05

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, özellikle Aybüke Pusat'ın dizinin kadrosundan çıkarılmasıyla gündem olmuştu. Aybüke Pusat'ın ardından yeni kadın başrolün gelip gelmeyeceği merak konusu olurken Teşkilat, sezon finali yaptı. Pusat'ın yerine gelecek oyuncunun yeni sezonda belirleneceği belli olurken Teşkilat kadrosunda bir ayrılık daha yaşandı. Teşkilat'ın başrol oyuncularından biri, sezon finalinde ölerek diziye veda etti.

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, sezon finali bölümüyle ekrana geldi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, sezon finali bölümüyle ekrana geldi.

5 sezondur TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat, 15 Haziran günü yayınlanan sezon finaliyle ekran molası verdi. 6. sezon onayını alan Teşkilat'ın Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasının ardından yeni kadın başrolünün kim olacağı merak konusu olurken sezon finali bölümünde başrollerden biri kadrodan ölerek ayrıldı.

O oyuncu ise 5. sezonda diziye Kate "Kraliçe" karakteriyle dahil olan Tuvana Türkay oldu.

O oyuncu ise 5. sezonda diziye Kate "Kraliçe" karakteriyle dahil olan Tuvana Türkay oldu.

Tuvana Türkay'ın karakteri Kate, sezon finalinde Altay tarafından vurularak öldürüldü. Böylece Türkay, Teşkilat kadrosuna veda etmiş oldu.

Tuvana Türkay, dizinin sezon finalinin yayınlanmasının ardından Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

İşte Tuvana Türkay'ın Teşkilat'a veda paylaşımı:

İşte Tuvana Türkay'ın Teşkilat'a veda paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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