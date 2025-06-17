onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Selçuk Tepeli'nin NOW'daki İşine Son Verildiği İddia Edildi

Selçuk Tepeli'nin NOW'daki İşine Son Verildiği İddia Edildi

Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.06.2025 - 11:06

NOW Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında ortaya atılan iddia kafa karıştırdı. Oda TV, Selçuk Tepeli'nin NOW'daki işine son verildiğini iddia etti.

KAYNAK: Oda TV

Kaynak: https://www.odatv.com/medya/selcuk-te...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2020'den beri NOW ekranlarında Ana Haber'i sunan Selçuk Tepeli hakkındaki iddia gündem oldu.

2020'den beri NOW ekranlarında Ana Haber'i sunan Selçuk Tepeli hakkındaki iddia gündem oldu.

Oda TV'de yayınlanan habere göre NOW, Selçuk Tepeli'nin işine son verdi. Oda TV'de yer alan detaylara göre ayrılık sebebinin Selçuk Tepeli'nin 'özel hayat düzensizliği' olduğu belirtildi.

Oda TV, Selçuk Tepeli'nin 20 Haziran Cuma günü son kez NOW'da ana haberi sunacağını belirtti.

Selçuk Tepeli kimdir?

Selçuk Tepeli kimdir?

Selçuk Tepeli, 1974 İstanbul doğumlu gazeteci ve haber sunucusudur. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi mezunudur. Paris’te Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans yapmıştır. Habertürk'ün kurucuları arasında yer almış, uzun yıllar gazetecilik ve televizyonculuk yapmıştır. 2020 yılında FOX Ana Haber sunuculuğunu devralarak geniş kitlelerce tanınmıştır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
15
7
6
6
4
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın