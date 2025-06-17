Selçuk Tepeli'nin NOW'daki İşine Son Verildiği İddia Edildi
Kaynak: https://www.odatv.com/medya/selcuk-te...
NOW Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında ortaya atılan iddia kafa karıştırdı. Oda TV, Selçuk Tepeli'nin NOW'daki işine son verildiğini iddia etti.
KAYNAK: Oda TV
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2020'den beri NOW ekranlarında Ana Haber'i sunan Selçuk Tepeli hakkındaki iddia gündem oldu.
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Selçuk Tepeli kimdir?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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